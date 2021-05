Duemila condannati in libertà 

Circa 2mila persone libere di circolare nonostante la condanna perché ancora non destinatarie di una prescrizione che ne limiti i movimenti. Un numero che inquadra bene quale sia l’attuale «situazione di gravissima sofferenza» del Tribunale di Sorveglianza: decide sulle richieste di misure alternative al carcere e sulla loro eventuale revoca, ha giurisdizione su un territorio che comprende cinque istituti penitenziari (Uta, Lanusei, Oristano, Arbus, lsili), è competente sul rinvio dell’esecuzione delle pene detentive per motivi di salute ma ha un organico amministrativo e di magistrati «sottodimensionato da anni». Così i carichi di lavoro aumentano, i tempi per le decisioni si allungano e lo stress lavorativo raggiunge i livelli di guardia. Insomma, «la situazione è insostenibile».

Le scoperture

A lanciare l’allarme è il presidente Paolo Cossu, in sella da otto anni: il suo mandato scade a novembre ma già nel giugno 2020 ha presentato le dimissioni al Csm per far sì che l’organo di autogoverno si rendesse conto del problema. Invece nulla: da Roma non è arrivata alcuna risposta nonostante due solleciti. Sino a quando alcune settimane fa gli è arrivata una nota con una frase secca: «L’incarico direttivo non è rinunciabile». Proposta bocciata. Intanto deve ricoprire anche il ruolo di dirigente amministrativo, figura non prevista nella pianta organica. Una situazione di estremo disagio adeguatamente illustrata dalla presidente facente funzioni di Corte d’appello Maria Mura nell’ultima inaugurazione dell’anno giudiziario: l’organico «è carente in quanto tarato su carichi di lavoro antecedenti al 1998», da quando sono state «ampliate le competenze del Tribunale di Sorveglianza», gli organici amministrativi hanno una scopertura del «26,9 per cento» e quelli dei giudici soffrono di «un’assenza prolungata» che rende necessario incrementarne il numero «per il costante aumento degli affari».

Stress e tempi lunghi

Le conseguenze sono immediatamente percepibili. «A parte lo stress lavorativo» sottolinea Cossu, «ci sono i ritardi nelle decisioni, soprattutto nei procedimenti sospesi sulle persone in libertà - perché ovviamente si dà priorità alle richieste riguardanti i detenuti – ai quali siano state inflitte pene non superiori ai 4 anni che prevedono la sospensione dell’esecuzione: la Sorveglianza deve decidere se concedere le misure alternative». Il numero delle esecuzioni penali nel circondario «è altissimo»: vengono iscritti circa «15mila affari all’anno con ritardi nelle decisioni sino a 3 anni dopo la condanna definitiva per circa 2mila fascicoli che riguardano altrettante persone libere di circolare senza prescrizioni». E si parla di «rapine, maltrattamenti, minacce. È un’esigenza di tutela della sicurezza, un problema serio: c’è il rischio che si ripetano i reati».

Più lavoro, meno uomini

Dal 2014 c’è stato un incremento di carichi di lavoro «di oltre il 50 per cento» provocato anche «dalla costruzione delle nuove carceri» e dall’introduzione «di nuove leggi». Risultato: «Più cose da fare con un organico uguale a prima». Invece servirebbero «ameno due magistrati in più e sino a tre dipendenti amministrativi. La pianta organica è inadeguata». Cossu ha segnalato al ministero della Giustizia, competente per il personale amministrativo, e al Csm, competente per i magistrati, l’attuale situazione di difficoltà «attestata» dallo stesso Ministero dopo «l’ultima ispezione, avvenuta nel 2019», ma la riposta è stata predisporre un bando lo scorso settembre per un magistrato. «Ancora non è stato pubblicato», e comunque il Consiglio giudiziario chiese due posti. Ma la soluzione non sembra alle viste, perché con i problemi attuali della magistratura a livello nazionale pare difficile credere che il Csm si occupi della carenza di organico di Cagliari.

