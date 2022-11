Duemila alberi per la foresta urbana 

La giornata dedicata all’ambiente è iniziata al parco Matteotti, dove è stato piantato un ciliegio giapponese, dono dell’azienda Suzuki all’amministrazione comunale. Per poi proseguire in via Fieramosca. Presente - oltre alle assessore Cinzia Carta, Pubblica istruzione, Tiziana Cogoni, Territori extraurbani, alla presidente del Consiglio Rita Murgioni e ad una delegazione di consiglieri comunali - anche il direttore scientifico del Centro conservazione della biodiversità dell’Ateneo cagliaritano Gianluigi Bacchetta, alla guida di un monitoraggio delle aree urbane appena iniziato e che porterà ad un regolamento comunale per il recupero delle aree verdi in città.

«Una festa che riprendiamo quest’anno, e contiamo di proseguire anche negli anni prossimi», le parole del sindaco davanti a oltre duecento piccoli studenti delle Elementari di via Fieramosca. «Il nostro obiettivo è piantare 700 alberi all’anno per almeno tre anni, un piano strategico che riteniamo utile non solo per l’abbellimento della città ma per la salute della comunità e del pianeta intero», ha aggiunto Milia.

Un piano triennale di forestazione urbana da 200mila euro ogni anno - con fondi del Pnrr - e la supervisione dell’Università di Cagliari. Lo ha annunciato il sindaco Graziano Milia durante l’iniziativa organizzata ieri mattina in via Fieramosca dal Comune - con la collaborazione della scuola primaria dell’Istituto comprensivo 5 - in occasione della Giornata nazionale degli alberi.

Un piano triennale di forestazione urbana da 200mila euro ogni anno - con fondi del Pnrr - e la supervisione dell’Università di Cagliari. Lo ha annunciato il sindaco Graziano Milia durante l’iniziativa organizzata ieri mattina in via Fieramosca dal Comune - con la collaborazione della scuola primaria dell’Istituto comprensivo 5 - in occasione della Giornata nazionale degli alberi.

L’annuncio

«Una festa che riprendiamo quest’anno, e contiamo di proseguire anche negli anni prossimi», le parole del sindaco davanti a oltre duecento piccoli studenti delle Elementari di via Fieramosca. «Il nostro obiettivo è piantare 700 alberi all’anno per almeno tre anni, un piano strategico che riteniamo utile non solo per l’abbellimento della città ma per la salute della comunità e del pianeta intero», ha aggiunto Milia.

La giornata dedicata all’ambiente è iniziata al parco Matteotti, dove è stato piantato un ciliegio giapponese, dono dell’azienda Suzuki all’amministrazione comunale. Per poi proseguire in via Fieramosca. Presente - oltre alle assessore Cinzia Carta, Pubblica istruzione, Tiziana Cogoni, Territori extraurbani, alla presidente del Consiglio Rita Murgioni e ad una delegazione di consiglieri comunali - anche il direttore scientifico del Centro conservazione della biodiversità dell’Ateneo cagliaritano Gianluigi Bacchetta, alla guida di un monitoraggio delle aree urbane appena iniziato e che porterà ad un regolamento comunale per il recupero delle aree verdi in città.

La festa dei bambini

Percorso di recupero che parte dallo spazio comunale di via Fieramosca, dove ieri i bambini delle Elementari - dopo danze dell’albero, dediche e pensieri sul tema dell’ambiente - hanno piantato i primi alberi messi a disposizione da Forestas: lentisco, sughera, la palma nana e gli oleastri.

L’iniziativa rientra nel percorso già tracciato dal Comune per contrastare l'inquinamento atmosferico e i cambiamenti climatici. «Il progetto generale previsto per Quartu ha carattere pluriennale e punta a migliorare la qualità della vita della comunità, partendo dalla forestazione urbana e quindi dall’esigenza di considerare il verde non come un complemento di arredo urbano, ma come un’azione strategica di importanza primaria», ha spiegato il sindaco. «Diverse iniziative sono già fatti concreti», ha poi aggiunto Milia, «dalla mappatura georeferenziata delle aree urbane ed extraurbane, immediatamente disponibili per azioni di forestazione, alla convenzione firmata con l’Università di Cagliari per un’assistenza nelle politiche avviate. Sino alla firma del protocollo con le associazioni ambientaliste e al ripristino della festa degli alberi, che nel 2023 interesserà un plesso scolastico di Flumini. Inoltre», ha detto ancora il sindaco, «è pronta la gara triennale da 6 milioni complessivi per la manutenzione del verde pubblico».

La foresta in città

In tre anni si conta di piantare oltre 2mila nuovi alberi. «Stiamo dando vita ad un programma di forestazione urbana che prevede un investimento di 200mila euro ogni anno per tre anni, partendo dalle aree già disponibili dentro la città e spostandoci progressivamente verso i territori extraurbani», ha sottolineato Milia. Settecento nuovi alberi ogni anno, e 140 tonnellate di anidride carbonica che si conta di assorbire grazie al verde urbano. «Circa 420 tonnellate in tre anni», ha concluso Milia.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata