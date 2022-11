Duecento alberi a rischio taglio 

Sono quasi trentamila, vivono nella nostre strade e piazze e fanno notizia soprattutto quando cadono o vengono tagliati. C’è una specie di Scala Richter che stabilisce quando è il momento di abbatterli: mediamente sono circa duecento (190 secondo il censimento del Comune) gli alberi che ogni anno finiscono nella fascia D della tabella internazionale “vta”, quella che fa diventare inevitabile l’intervento della motosega. Si tratta soprattutto di pini di Aleppo e jacarande, come quelli abbattuti pochi giorni fa in viale Buoncammino. «È un dovere dell’amministrazione, sancito dalla legge, tagliare quegli alberi, dopo che gli esperti sulla base di rilievi scientifici hanno certificato la pericolosità per pedoni e automobilisti», spiega Giorgio Angius, vicesindaco e assessore al Verde.

La sicurezza

La sicurezza assoluta non esiste. Gli alberi resistono a determinate condizioni ma se arriva una bufera che non si è mai verificata in tanti anni, possono cadere. Questo è un fatto. Ma per ridurre al minimo questo rischio, il Comune ha avviato per la prima volta un censimento sull’intero patrimonio verde in città che «scatta una fotografia nitida sulla condizione degli alberi presenti in città, classificandoli da A a D, dove quelli nella categoria D sono pericolanti e a rischio crollo e quindi da abbattere», spiega l’assessore Angius. «Il mese scorso abbiamo inviato alla Soprintendenza un elenco di circa 200 alberi certificati in categoria D, quindi pericolosi», aggiunge. Tra questi c’erano anche le sei jacarande e i due pini abbattuti lunedì in viale Buoncammino. Premesso che gli alberi a rischio crollo a Cagliari rappresentano circa l’1% dell’intero patrimonio verde urbano (in linea con Milano, per esempio), «è evidente che quando entrano in funzione le motoseghe questa scelta rappresenta sempre l’ultima ratio», spiega ancora l’assessore Angius. «Ma, lo ribadisco, ogni decisione viene presa sempre sulla base dei rilievi degli esperti agronomi che a volte, prima di decidere per l’abbattimento tentano anche un salvataggio disperato con le capitozzature che abbiamo conosciuto», aggiunge.

Gli esperti

E loro, gli agronomi, avvertono che «quando un albero finisce in categoria D è importante abbatterlo quanto prima, soprattutto se si trova in una strada o in una piazza, proprio per evitare un pericolo alla sicurezza di pedoni e automobilisti», afferma Ettore Crobu, ex presidente dell’ordine degli agronomi e docente di Scienze agrarie al duca degli Abruzzi. «Da un po’ di anni l’amministrazione di Cagliari ha una sensibilità particolare per il verde pubblico e questo anche grazie alla valorizzazione di figure professionali come la nostra di cui il Comune si avvale».