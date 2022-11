Due villaggi senz’acqua potabile 

I lavori, suddivisi in più lotti, hanno avuto inizio nel 2007 grazie a un finanziamento di un milione e mezzo: 200 mila del Comune e il resto del Piano integrato d’area del 1998. Nel 2001, ulteriori due milioni dallo Stato. L’ultimo tratto di condotta, da Funtanazza a Gutturu per congiungersi a Portu Maga, è un cantiere aperto. Risultato? L’acqua buona da bere, per cucinare, per le faccende domestiche, nelle case non arriva. Per quanto tempo ancora resterà quella salata, centellinata, chiusa anche per giorni, raccolta in bottiglie e damigiane, com’è accaduto finora con l’acqua prelevata dai pozzi o col trasporto delle autobotti?

È normale che, nonostante siano stati spesi tre milioni e mezzo di euro per dire addio alla sete sul litorale di Arbus, dai rubinetti di Gutturu ’e Flumini e Portu Maga, villaggi turistici della Costa Verde, non sgorghi acqua potabile? Lo domandano i proprietari delle villette estive e i titolari delle strutture ricettive, che l’acqua di Abbanoa l’aspettano da almeno 30 anni. «Per completare la condotta idrica – dice il sindaco di Arbus, Paolo Salis – manca il posizionamento di circa 50 metri di tubi. Ho sollecitato Abbanoa a riprendere i lavori sospesi ad agosto. Non so quale siano le motivazioni. Parrebbe un corso d’acqua che scorre in quel tratto. Aspettiamo l’ufficialità».

Il progetto

«L’impegno – sottolinea ancora il sindaco Salis – è che con la prossima estate l’opera sia completata e collaudata. Potranno così essere finalmente dismessi i pozzi che erogano acqua con concentrazione salina al di sopra dei limiti di legge».

Turismo azzoppato

«Senza l’acqua potabile – dice il titolare dell’albergo-ristorante “Il Corsaro nero”, Gigi Largiu – non è pensabile lo sviluppo di quel turismo di qualità che tutti auspichiamo. La preoccupazione è che la lentezza con cui procedono i lavori possa rendere inutili le opere realizzate perché superati da nuove norme». Il consigliere di minoranza Agostino Pilia commenta: «La condotta idrica e quella fognaria sul nostro litorale sono opere leggendarie: se ne parla da sempre ma nessuno le ha mai viste. Così purtroppo si sacrifica la possibilità di uno sviluppo turistico. Non è il momento di puntare il dito su eventuali responsabilità. Occorre battere, una volta per tutte, i tempi della burocrazia. Quando i soldi ci sono, le lungaggini portano solo danni».

