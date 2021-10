Due sindaci e un ballottaggio 

Non c’è un vincitore unico ed evidente, nelle amministrative sarde. E non verrà fuori neppure dal ballottaggio del 24 e 25 ottobre, comunque vada, dato che si terrà solo a Capoterra: Comune importante, ma non tanto da influenzare il senso della tornata elettorale. I risultati di ieri regalano tante situazioni differenti, e quasi tutte le parti politiche possono trarne motivi di soddisfazione e di preoccupazione. Quasi, appunto: per il Movimento 5 Stelle l’ago oscilla molto più verso la preoccupazione.

I risultati principali

In due dei tre maggiori centri chiamati alle urne, dunque, la partita è già chiusa: era scontato a Olbia, data la presenza di due soli candidati, e in questo caso il sindaco storico Settimo Nizzi, alla guida di un centrodestra più o meno in formazione-tipo (non godeva del sostegno di Fratelli d’Italia), ha respinto l’assalto di Augusto Navone e di un centrosinistra allargato al M5S. Vittoria non schiacciante ma, alla fine, neppure così risicata come sembrava all’inizio dello scrutinio.

Era più difficile evitare il ballottaggio a Carbonia, ma anche qui è bastato il primo turno per assegnare la fascia tricolore a Pietro Morittu, capace di convincere in pratica due elettori su tre. Non basta, a spiegare un successo così ampio, il sostegno di due liste in qualche modo ispirate a Psd’Az e Udc; forse però questo fatto basta a spiegare il deludente risultato del centrodestra residuo, fermo con Daniela Garau sotto il 15 per cento. Al secondo posto si colloca l’altro pezzo del centrosinistra, con Luca Pizzuto di Articolo 1, alleato col M5S. Morittu ricompone così col sindaco di Iglesias Mauro Usai la coppia dei giovani emergenti del Pd, già indicata qualche anno fa come “linea verde” per il futuro del partito: un futuro che ora sembra arrivato.

A Capoterra invece il primo turno ha funzionato di fatto come una sorta di primarie per i due grandi poli, entrambi spaccati: nel centrosinistra va al ballottaggio l’alleanza civica di Beniamino Garau col 39%, lasciando molto indietro il candidato ufficiale del Pd Efisio Demuru, mentre Beniamino Garau (candidato da un cartello con Psd’Az, Lega e Sardegna 20Venti) ha superato Gianluigi Marras sostenuto, tra l’altro, da Forza Italia e FdI. I voti degli esclusi saranno decisivi per designare il vero Beniamino dei capoterresi, ma è vietato fare facili addizioni tra candidati di aree teoricamente affini: qualsiasi convergenza, ufficiale o meno, sarà possibile solo eliminando le scorie e le tensioni nate dalle simmetriche spaccature.