Due rioni pronti a rifiorire 

L’urbanizzazione di alcune vie e il miglioramento degli impianti sportivi, fanno sorridere i residenti e gli atleti dei due quartieri più popolosi della città.

Lunga attesa

I lavori quasi ultimati in via Contu nel rione di Campo Romano (sommati a quelli che cominceranno a breve nelle vie Casula, Giuliani e Melis) e l’intervento sulla struttura sportiva maggiormente frequentata dagli sportivi iglesienti (il Pallone di via Pacinotti a Serra Perdosa), rappresentano un ulteriore passo in avanti per la qualità della vita degli abitanti. «La mia famiglia ha passato 19 anni a combattere con il fango e la polvere. - racconta Gianmarco Zucca, 53 anni, residente in via Contu - È occorso l’interessamento dell’amministrazione per riuscire a risolvere un problema legato alla presenza di alcuni terreni privati che impedivano il piano d’urbanizzazione. Ora siamo rinati, ci sono i marciapiedi, c’è una strada asfaltata e presto arriverà anche l’illuminazione e la segnaletica orizzontale. Prima la zona era talmente malridotta che spesso si aiutavano le persone anziane a portare il carrello della spesa dentro casa». Sono oltre 20 i nuclei familiari che attendevano le opere da decenni: «Nel caso di via Contu è stato fatto un grande lavoro con l’assessore ai Lavori pubblici Vito Didaci. - dichiara il sindaco Mauro Usai - Proseguiamo con il lavoro incentrato specialmente in quelle zone che hanno sulle spalle una vicenda urbanistica complessa. Abbiamo già appaltato e affidati i lavori per le vie Contu, Casula, Giuliani e Melis, dove finalmente le oltre 1.000 persone che vi abitano, potranno avere l’illuminazione pubblica».

Serra Perdosa

Se molti dei cittadini del quartiere di Campo Romano possono tirare un sospiro di sollievo, altrettanto possono fare tutti gli atleti che si riversano nell’impianto sportivo in via Pacinotti a Serra Perdosa: «I lavori eseguiti sul “Pallone” hanno consentito un salto di qualità importante per chi si dedica alle discipline sportive. - rivela il presidente della Basket Iglesias 2010 Asd, Mattia Cipollina - Il cambiamento più significativo riguarda la sostituzione delle porte per l’uscita di sicurezza. Tutti le porte prima non erano a norma, ora invece non solo hanno permesso un miglioramento da un punto di vista termico, ma anche visivo, perché le vetrate consentono di ammirare lo spazio verde ben curato dell’esterno».Lavori di rinnovamento che hanno interessato anche l’ingresso della struttura che, per Rosa Orrù, la presidente della società di danza artistica Azzurra 2000, descrive un aspetto da non sottovalutare: «La presentazione di una palestra è fondamentale - racconta - chi si avvicina ora all’impianto ha la sensazione di ritrovarsi in un’area sportiva adeguata e attrezzata».Per l’assessora alla Sport Claudia Sanna gli interventi sul “Pallone” erano doverosi: «Le società sportive e le scuole si stavano allenando in un ambiente non idoneo. Continueremo a migliorarlo ».