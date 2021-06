Due ragazzi contro i giganti 

«

Parigi. Comunque andrà sarà stato un successo per il tennis italiano. Il programma degli ottavi di finale del Roland Garros presenta due sfide di quelle da segnare sul calendario. Gli italiani emergenti contro i primi del mondo: Novak Djokovic contro Lorenzo Musetti, Jannik Sinner faccia a faccia con Rafael Nadal. Va direttamente ai quarti Matteo Berrettini che avrebbe dovuto affrontare Roger Federer ma lo svizzero, dopo i dubbi della notte ha deciso di dare forfait e "ascoltare" il proprio corpo. Il romano accede così direttamente ai quarti.

Il giorno della giovane Italia contro i possessori di tutti record del tennis. Se Djokovic è da 323 settimane in testa alla classifica, Federer e Nadal vantano il record di 20 major conquistati in singolare. Lo spagnolo non ha rivali sul rosso, con i suoi 13 successi a Parigi. Lo svizzero regna sull'erba con le sue 8 vittorie a Wimbledon. Una giornata di irripetibile fascino, dal valore simbolico fortissimo. La migliore gioventù azzurra (Sinner e Musetti hanno 19 anni, Berrettini 25) si presenta compatta all'appuntamento dello Slam parigino. Non sarà facile per Musetti trovare subito la chiave per fronteggiare uno come Djokovic. Sabato ha giocato la sua prima partita di cinque set per superare Marco Cecchinato, il confronto con Djokovic (ore 13.30) è per lui il primo con uno dei grandi. Non ci sono nel circuito tanti giocatori con la creatività del teenager di Carrara che, ovviamente, a 19 anni, non ha niente da perdere. Potrebbe divertirsi a disturbare le geometrie del n.1 del mondo: lo spettacolo sarebbe assicurato.

Di altissimo spessore anche la sfida tra Nadal e Sinner (ore 16.30). I due si sono affrontati già due volte: ai quarti di finale del Roland Garros 2020 quando Sinner era all'esordio a quel livello (come Musetti quest'anno) e, pur battuto, giocò alla pari almeno per i primi due set, come nessun altro durante il torneo, che Rafa dominò per la 13ª volta. Allenatosi con lo spagnolo durante la quarantena australiana all'inizio di quest'anno, l'altoatesino lo ha poi affrontato agli Internazionali d'Italia, al secondo turno, giocando, ancora una volta alla pari con il maiorchino.

Nel trittico da sogno sfuma invece il confronto tra Berrettini e Federer. Lo svizzero - che ad agosto compie 40 anni - con appena cinque partite nelle gambe, ha deciso di dare forfait dopo la maratona di sabato sera contro Dominik Koepfer. Lo preoccupa il ginocchio, operato due volte nel 2020. I suoi obiettivi sono Wimbledon e le Olimpiadi di Tokyo. «Ho deciso che ho bisogno di ritirarmi dal Roland Garros», ha scritto sui social Federer, «è importante che io ascolti il mio corpo e che mi assicuri di non spingere troppo velocemente sulla strada del recupero. Sono elettrizzato di aver giocato tre match. Non c'è sensazione più bella che essere tornato in campo», ha aggiunto il campione svizzero. Per Berrettini passaggio ai quarti senza nemmeno scendere in campo.

Gli altri match

Daniil Medvedev ha ottenuto senza grossi patemi il pass per i quarti: il russo (2) ha battuto il cileno Cristian Garin (23) col punteggio di 6-3, 6-1, 7-5. Nei quarti di finale Medvedev sfiderà il greco Stefanos Tsitspas, approdato agilmente alla sfida col il russo: il greco (5 del mondo e del seeding), ha sconfitto lo spagnolo Pablo Carreno-Busta (12) per 6-3, 6-2, 7-5.

Sempre nella serata di ieri, il tedesco Alexander Zverev (6) ha superato il giapponese Kei Nishikori (49) in tre set (6-4, 6-1, 6-1). Zverev affronterà lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina (46), il quale ha superato l’argentino Federico Delbonis (51) col il punteggio di 6-4, 6-4, 4-6, 6-4. Oggi in campo l’altro argentino Diego Schwartzman (10) contro il tedesco Lennart Struff (42).

