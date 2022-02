Due ragazze investite fuori dalla discoteca: una è in fin di vita  

La storia su Instagram con i video e le foto per immortalare la notte di divertimento in discoteca. Sorridenti e felici, come devono essere due diciannovenni. Poi il destino di due ragazze, poco prima dell’alba di ieri, si incrocia con quello di una 62enne, in viale Marconi. Le giovanissime, verso le 5,30, attraversano la strada per raggiungere la loro vettura e rientrare a casa dopo balli, chiacchierate e tante risate con gli amici: proprio in quel momento la Renault, con alla guida la donna quartese diretta verso Cagliari per andare al lavoro, travolge le ragazze. Un impatto spaventoso.

La conducente si ferma. Immediato l’allarme al 118 e la corsa delle ambulanze. Entrambe le diciannovenni – non pubblichiamo i nomi per rispetto della privacy – arrivano in ospedale in condizioni critiche: G. S. di Flumini di Quartu è ricoverata al Brotzu in coma e lotta tra la vita e la morte, G. A., di Selargius, è al Policlinico di Monserrato e viene sottoposta a un delicato intervento chirurgico per una serie di lesioni e fratture molto gravi, soprattutto quelle a una gamba. I medici fanno di tutto per salvare l’arto. Entrambe le ragazze sono in prognosi riservata. Famiglie e amici pregano per loro, in attesa di un minimo miglioramento.

Il dramma

Accade tutto in un istante: così una nottata di allegria, proprio nel primo giorno della riapertura delle discoteche, si trasforma in un dramma per due giovanissime. La ricostruzione di quanto accaduto è nella relazione degli agenti della Polizia locale di Cagliari, sotto il coordinamento del comandante Guido Calzia. Le due ragazze attraversano la strada: da chiarire se sulle strisce pedonali, poco dopo, arrivando da Quartu, l’incrocio con via Newton.

La Renault piomba sulle amiche, travolgendole. La donna alla guida si ferma subito e chiama i soccorsi. Andava troppo veloce? Era distratta? Le ragazze non erano del tutto sulle strisce? Il tratto di strada particolarmente buio ha influito? La conducente sotto choc non è riuscita a fornire una prima versione agli agenti della Municipale, al lavoro per ricostruire ogni istante di quanto accaduto. Potrebbero essere utili le immagini riprese, è la speranza degli investigatori, da uno degli impianti di videosorveglianza delle attività presenti in quel tratto di viale Marconi. Oltre alle testimonianze di chi si trovava lì a quell’ora, magari per andare al lavoro, raccolte dagli agenti anche tra chi usciva dalle discoteche della zona.