Due pattadesi per uccidere Carai 

I due gemelli Contena erano finiti a Badu ‘e Carros lo scorso 14 dicembre con l’accusa di essere gli autori del delitto, omicidio maturato per attriti tra vicini di pascolo. Durante l’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare, i carabinieri del Nucleo investigativo guidati dal capitano Francesco Giola, oltre ad una pistola, avevano rinvenuto anche le armi da taglio. Ieri, l’incarico al capitano dei Ris di Cagliari, Gavino Piras, per la ricerca di eventuale tracce ematiche e Dna di Carai, mentre gli indagati, rappresentati dall’avvocato Luigi Esposito, hanno nominato Andrea Maludrottu in qualità di consulente di parte.

A crederlo sono i carabinieri di Nuoro. Per questo, ieri mattina, durante un incedente probatorio chiesto dal sostituto procuratore di Nuoro, Riccardo Belfiori, il gip di Nuoro, Giacomo Ferrando ha dato incarico ai periti di cercare sulle lame il Dna della vittima.

Due coltelli, ritrovati nel lavandino di casa dei gemelli Giuseppe e Mauro Contena, 51 anni, allevatori di Orune, potrebbero essere le armi utilizzate per compiere l’omicidio di Mauro Antonio Carai, 74 anni, ammazzato lo scorso 28 agosto nelle campagne del paese con trentacinque coltellate.

Le armi del delitto?

Perizia balistica

Ai gemelli Contena, fu sequestrata anche una pistola non legalmente posseduta. Un’arma che portavano sempre con loro, probabilmente per difendesi da un’eventuale vendetta. Gli inquirenti lo sapevano, perché durante le indagini sentirono i colpi di prova contro un cartello stradale.

Ieri è stata disposta anche la perizia balistica su quell’arma ritrovata sotto un divano dell’ovile, per capire se è stata utilizzata in altre azioni criminali. Incaricato dal tribunale a questo scopo sarà il luogotenente Gianmaria Marongiu, con Mauro Marchetti come consulente di parte.

Le prove

Ad incastrare i Contena il dna della vittima, ritrovato, in un altro incidente probatorio, nelle auto degli indagati. La parte offesa, è rappresentata dall’avvocato Pasquale Ramazzotti.

