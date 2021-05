Due pass per la Champions  

Oggi alle 20.45 tre incroci per l’Europa che conta. Atalanta-Milan, Bologna-Juventus e Napoli-Verona sono le sfide decisive. Ma i posti disponibili per la prossima Champions sono soltanto due. Rischia - grosso - di rimanere fuori la Signora, che al Dall’Ara deve vincere e sperare che il Milan non passi a Bergamo o che il Napoli non batta il Verona. Ma la squadra di Pioli, che domenica contro il Cagliari ha rischiato addirittura di perdere, ha un solo risultato dopo aver fallito il match point a San Siro.

Pioli: «Dobbiamo crederci»

Nessuno si sarebbe augurato di arrivare a questo punto. Ultima partita di campionato a Bergamo, contro la temibile Atalanta. I rossoneri amano complicarsi la vita, e oggi vedranno se il passo falso casalingo contro il Cagliari già salvo costerà caro. Stefano Pioli non perde la calma, nonostante il clima a Milanello non fosse dei migliori, soprattutto lunedì: «È stata una settimana particolare, fino a mercoledì la delusione era presente. Da mercoledì in poi è stata trasformata in concentrazione, c'è una miscela di sentimenti dentro di noi: emozione, tensione, concentrazione. Abbiamo fatto di tutto per preparare bene la partita. Oggii conterà solo il risultato finale, che poi genererà il giudizio sulla stagione tutta». Per il tecnico una vera e propria gara della svolta: «La classifica darà i verdetti finali. Abbiamo parlato per tutto l'anno di partite della svolta, abbiamo preparato bene questa partita, la squadra è motivata e darà il massimo. Siamo forti e dobbiamo crederci».

Qui Juventus

Andrea Pirlo, che si confermerebbe sulla panchina della Juventus, sa che a Bologna non si può sbagliare, ma deve anche sperare che una tra Napoli e Milan cada. La squadra, a sentire il tecnico della Juve, ha recuperato dopo la vittoria della Coppa Italia: «La gara di Bologna «sarà difficile perché il Bologna è una squadra che gioca per attaccare e fare gol», ma «ci crediamo tanto. Eravamo morti dopo il Milan e ci siamo rialzati, anche i risultati ci hanno dato modo di rivivere. Dobbiamo pensare prima a noi stessi, cercando di vincere, poi vedere cosa succede sugli altri campi. La pressione c'è, come c'e' sempre stata, ma siamo tranquilli».

Qui Napoli

Anche al Napoli non può fallire e con i tre punti Gattuso - che non ha parlato – potrà consegnare la squadra in Champions al suo successore.Juric, tecnico del Verona: «Loro si giocano tanto, ma per noi è una sfida molto sentita».

