Due morti in spiaggia, allarme sicurezza 

Qualche giorno fa aveva perso invece la vita nella spiaggia di Narbolia Alessandro Zuddas, 65 anni di Cagliari, direttore della clinica di neuropsichiatria infantile dell'ospedale Microcitemico del capoluogo, morto dopo aver accusato un malore mentre si trovava in spiaggia in compagnia dei suoi familiari. Anche in questo caso era arrivato l'elisoccorso da Sassari, ma gli operatori altro non avevano potuto fare che constatarne il decesso. Due episodi molto simili che fanno preoccupare e discutere al di là della fatalità, purtroppo, sempre in agguato. Ed allora, gli interrogativi che in tanti si pongono è: la sicurezza delle spiagge oristanesi può essere migliorata?

Due decessi per infarto sulle coste oristanesi in pochi giorni, mettono in allarme le spiagge dell’Oristanese e in particolare Is Arenas e San Giovanni di Sinis dove sono avvenute le due tragedie.

Sinis

L' ultimo drammatico episodio è quello accaduto a metà mattina di ieri nella battigia del litorale cabrarese, dove un malore è stato fatale a una donna della provincia di Napoli, Carmen Aliperti, 85 anni, deceduta proprio nel giorno del suo compleanno. A niente è valso neppure l'intervento dell' elisocccorso con a bordo i sanitari del 118, giunti prontamente sul posto dopo l’allarme lanciato dall'ambulanza e dalla capitaneria di porto che sono intervenuti per i primi soccorsi.

Is Arenas

La sicurezza

I soccorsi arrivano in tempo e hanno sempre a disposizione quanto è utile per salvare la vita delle persone? Cerca di dare qualche risposta Franco Cortese, medico del 118 in pensione da tre anni, ma esperto del settore per la sua lunga carriera di soccorritore in tante situazioni complicate e difficili. «Le ambulanze medicalizzate, devono essere sempre provviste del defibrillatore, la cui funzionalità ed efficienza va costantemente verificata. Certo potrebbe capitare che in presenza di una serie di contemporanei interventi e per velocità del primo soccorso, arrivi un ambulanza priva del defibrillatore, ma questa non è la regola». Altro aspetto sul quale si inizia a ragionare è l'opportunità o meno di dotare dello strumento salvavita i bagnini del servizio di salvamento a mare. «Mi sembra una soluzione condivisibile -afferma Cortese- in quanto la tempestività in certi casi è assolutamente determinante. Se anche arrivasse dopo mezz'ora una medicalizzata con tutto il necessario a bordo, spesso non fa altro che prendere atto della morte. Aggiungo che dotare del defibrillatore e preparare, come fanno da alcune parti, anche il personale di chioschi, bar o ristoranti non sarebbe sbagliato». Il medico del 118, concorda poi sul fatto che la sicurezza dei bagnanti è frutto anche del grado di responsabilità personale.

«Ribadire semplici consigli non è tempo perso- evidenzia Cortese. «Quando si entra in acqua assicurarsi di stare bene e farlo gradatamente. Ed ancora, soprattutto in giornate particolarmente calde evitare di stare al sole in certi orari».

