Due milioni per l’edilizia sportiva 

Un fortissimo cambio di passo sull’edilizia sportiva con due milioni di euro da investire sulla riqualificazione delle strutture sportive di Senorbì. L’intera area degli impianti “Renato Sirigu” tra la via Emilio Lussu e la via Nenni da alcuni giorni è un cantiere aperto: gli operai sono al lavoro per completare una serie di interventi di manutenzione straordinaria del campo di calcio in erba sintetica utilizzato dalle associazioni locali, degli spogliatoi, dei campetti di calcetto esistenti, dei parcheggi e del punto ristoro. Non solo: il progetto esecutivo, approvato prima in Giunta e poi in Consiglio, prevede la realizzazione di nuovi campi da calcetto e da tennis.

I finanziamenti

L’amministrazione cittadina ha incassato 900mila euro attraverso l’adesione al bando “Sport missione” indetto dall’Istituto per il Credito Sportivo per rimettere in sesto le vecchie strutture dedicate alle attività ricreative e allo sport dilettantistico. I restanti 100mila euro sono risorse del bilancio comunale. Si è rivelata vincente, per incassare le risorse, la decisione della Giunta di presentare la richiesta di finanziamento insieme all’Unione della Trexenta che, in qualità di ente intercomunale, ha partecipato al bando finalizzato a trasferire risorse ai Comuni per rimettere in funzione i vecchi impianti e favorire in questo modo le attività sociali e di aggregazione.

Sport e educazione

Negli ultimi anni il valore formativo dello sport nell’educazione si è visto riconoscere una consolidata dignità scientifica. Ed è per questo motivo che nel capoluogo della Trexenta, con il recupero dei vecchi impianti, si vuole puntare sulle attività motorie e sul loro straordinario potenziale educativo. «Dal nostro insediamento a oggi abbiamo realizzato i lavori indispensabili per riaprire al pubblico il campo sportivo, sino a qualche anno fa chiuso perché inagibile», ricorda il sindaco Alessandro Pireddu.