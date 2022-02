Due milioni per le strade trappola 

Un finanziamento di 2 milioni di euro dal Cipess (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) per la messa in sicurezza e la riqualificazione delle strade provinciali del comparto Serramanna-Samassi-Serrenti: la notizia è stata accolta con soddisfazione dalla Provincia del Sud Sardegna, dai sindaci e dalle comunità dei paesi interessati. Gli interventi saranno effettuati su tre strade provinciali che versano in pessime condizioni: la 54 che collega Serramanna a Nuraminis, la 55, fra Serramanna e Serrenti, e la 56 che unisce Samassi e Serrenti. «Grazie a questi fondi, appena possibile procederemo a una serie di interventi di manutenzione ordinaria su queste strade», dichiara Ignazio Tolu, sub commissario della Provincia. «Parliamo di fresatura, nuova bitumatura del tappeto di usura, rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale e sagomatura delle cunette».

La soddisfazione

Una notizia a lungo attesa dai sindaci dei tre Comuni interessati, che hanno più di una volta sollecitato tali interventi. «Per il territorio questo finanziamento è fondamentale», afferma Enrico Pusceddu, sindaco di Samassi, «sono lieto che le sollecitazioni alla Provincia abbiano sortito effetto, ora speriamo che si facciano presto i lavori». Altrettanto soddisfatti il sindaco di Serrenti Pantaleo Talloru e quello di Serramanna Gabriele Littera. «In accordo con gli altri sindaci abbiamo interloquito più volte con la Provincia e sono stati fatti diversi interventi temporanei», dichiara Talloru. «Ora, con questo finanziamento, ci sarà la possibilità di sistemare le strade definitivamente».

L’attesa

Il territorio di Serramanna beneficerà di interventi su due strade ricadenti in parte nel suo territorio, le Provinciali 54 e 55. «Sono risorse molto importanti, speriamo che la Provincia riesca a procedere in tempi rapidi», dichiara Littera. «Tutti gli enti soffrono la carenza di personale e questo spesso implica che lavori finanziati richiedano tempo per diventare progetti esecutivi. Siamo certi che in Provincia faranno del loro meglio per utilizzare le risorse il prima possibile». Una problematica posta in evidenza anche da Tolu: «La carenza di personale dovuta a pensionamenti, trasferimenti e mobilità non facilita le cose. Nonostante questo stiamo portando avanti numerose attività e abbiamo trovato collaborazione nell’assessorato dei Lavori pubblici della Regione, un aspetto importante perché ci permette di superare una serie di difficoltà».