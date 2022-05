Due milioni per la rete idrica colabrodo 

Due milioni di euro circa per riqualificare la rete idrica di Selargius, dal centro sino alla periferia. Nei giorni scorsi è arrivato il via libera di Egas, l’ente di governo dell’ambito della Sardegna, al progetto esecutivo presentato da Abbanoa, che dovrebbe finalmente mettere fine alle perdite nella condotta idrica cittadina.

Il progetto

I lavori, finanziati con risorse che arrivano dal piano operativo del Ministero dell’Ambiente, sono inseriti nell’accordo di programma firmato tra lo stesso Ministero, l’Egas e la Regione per la realizzazione degli interventi destinati a far fronte ai casi che presentano le maggiori esigenze in termini di riduzione delle perdite idriche. Il progetto appena approvato prevede interventi nell’area urbana - via Bellini, via Roma e via San Martino - e in quella di via Nenni, con diramazione in via Togliatti, «dove le tratte esistenti, realizzate con materiale plastico o fibrocemento e interessate da rilevanti perdite», assicurano da Egas, «saranno sostituite da tubazioni in ghisa sferoidale».

Rete colabrodo

Un ulteriore intervento nel centro abitato di Selargius, che per anni ha detenuto il triste primato di Comune della Città metropolitana con il più alto tasso di dispersione idrica, con perdite d’acqua quasi all’ordine del giorno. Negli ultimi anni Abbanoa è intervenuta nella zona di Paluna e San Lussorio, dove si concentravano le condotte colabrodo: una nuova rete idrica lungo le vie delle Rose, delle Ortensie, dei Tulipani, dei Garofani, delle Ninfee, dei Giacinti, delle Mimose, delle Peonie e delle Begonie. Circa un chilometro e mezzo di nuove condotte grazie a un investimento di 300mila euro da parte di Abbanoa.