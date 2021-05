Due mesi sold out ma giugno non ingrana 

«Sono convinta che la gente arriverà: ha voglia di silenzio, di sole, di mare, di bel tempo, di allegria, di spensieratezza». Esprime ottimismo la vicesindaca e assessora al Turismo, Cristina Usai, sulla stagione estiva di Arzachena e della Costa Smeralda che al momento stenta ancora a decollare. Maggio è praticamente archiviato sebbene arriveranno circa 6mila persone, da domani, per la manifestazione mondiale del Triathlon a Cannigione.

I dati

«Per quanto riguarda le prenotazioni negli alberghi, abbiamo i mesi di luglio e agosto praticamente stracolmi», informa l’assessora: «Il problema è che solo il 50% del turismo di Arzachena è italiano. Per quanto riguarda gli stranieri, che per noi hanno una grande incidenza in termini di qualità, ci auguriamo che nei mesi di settembre e magari di ottobre vadano ad aumentare». Anche il ricettivo extra alberghiero, dai B&b alle case vacanze, per i mesi di luglio e agosto si stanno ricevendo molte prenotazioni. Il problema rimane il mese di giugno. «Ci auguriamo – prosegue l’assessora – che, con il primo ponte del 2, ci sia un minimo di apertura, anche perché stiamo andando verso la zona bianca. La gente ha voglia di muoversi ma fino a questo momento è abbastanza prudente. Ci sono tante richieste di informazioni sia all’Ufficio Turismo che in alcune strutture ricettive ma le prenotazioni sono ancora poche». Da qualche settimana in zona gialla, questo ha evidentemente condizionato moltissimo e del resto fino a pochi giorni fa la maggior parte delle strutture ricettive erano chiuse. «Di queste 1/3 aprirà all’inizio di giugno fino ad averle tutte riaperte entro la fine del mese».

L’occupazione

Di pari passo alle riaperture e alle presenze vanno le assunzioni. Arzachena molto vive di reddito prodotto dal turismo ma anche dall’occupazione che questo sviluppa. «Già da questi giorni le strutture stanno cercando personale. Il problema però, - sottolinea Cristina Usai, – è che se prima c’erano delle persone che lavoravano per 5-6 mesi e a volte anche di più, ora la stagione si è ridotta: niente a maggio, si partirà da metà giugno per lavorare a luglio ed agosto con la speranza per settembre e magari qualche giorno di ottobre». E ad Arzachena ci sono intere famiglie che vivono di lavoro stagionale. Ciò che sottolinea l’assessora Usai è la necessità di dare, al turista, un’immagine di sicurezza: «Sono necessarie le vaccinazioni per tutti gli operatori che lavorano nel settore e per la popolazione in generale. In questa maniera proteggiamo noi stessi e nello stesso tempo diamo tranquillità al turista che venendo qui non corra rischi».

