Due mesi per trovare un’altra casa dei vaccini 

Due mesi di tempo per trovare una nuova sistemazione per l’hub vaccinale quartese. Una soluzione da definire prima del via ai cantieri nel Palazzetto dello sport - sede da quasi un anno del centro vaccini - previsto in primavera. Con un’ipotesi al vaglio del Comune, da esaminare nel dettaglio insieme alla Asl nei prossimi giorni: realizzare una mega tensostruttura a Is Arenas, proprio accanto al Palasport, nell’area dove in futuro sorgerà il parcheggio di scambio a due passi dal parco di Molentargius.

Le riunioni

L’ultimo incontro fra vertici del Comune e quelli della Asl risale a martedì scorso. Al centro della riunione il centro di screening con tamponi rapidi di via Nenni - sospeso da ieri perché «è in corso una valutazione sull’evoluzione del servizio che, stante l’attuale trend della situazione pandemica vede emergere nuove e più specifiche esigenze di tracciamento, orientate alla popolazione scolastica», le motivazioni dell’amministrazione comunale. Ma il vertice - con il nuovo manager della Asl e il sindaco Graziano Milia presenti - è stato l’occasione per parlare di fatto anche del futuro dell’hub di via Beethoven: «Una soluzione va trovata il prima possibile», commenta l’assessore ai Lavori pubblici Antonio Conti che si sta occupando in prima persona della questione.

Il piano

Soluzione che al momento sembrerebbe il trasferimento accanto al Palasport, all’interno di una struttura amovibile. Nei terreni dove un domani dovranno sorgere i parcheggi di scambio fra via Salieri e Beethoven con tanto di centro servizi vicino, come previsto nel Pia, il piano integrato d’area. Una zona facilmente raggiungibile, a due passi dall’attuale hub vaccini di via Beethoven.