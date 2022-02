Due medici vanno a processo 

Il fascicolo rimase a lungo contro ignoti. Per tre volte il pm aveva chiesto l’archiviazione, poi l’iscrizione coatta nel registro degli indagati, l’incidente probatorio con l’audizione del medico legale Vindice Mingioni, che parlò di un evento eccezionale, mentre il consulente della parte offesa, il medico legale Paolo Ferrara, arrivò ad una conclusione opposta. Ora, dopo la richiesta di rinvio a giudizio, i due imputati scelgono di essere giudicati in abbreviato.

Ad opporsi per cinque anni a quella che pareva una tragedia inevitabile, i familiari della Debuggias, con gli avvocati Francesco Carboni e Alessandro Tuvoni. La giovane si sentì male la notte del 19 luglio 2017. Il fidanzato chiamò il 118 che mandò un’ambulanza. Ad assegnare alla donna un codice verde di accesso al Pronto soccorso fu l’operatore della sala del 118, Arminu. La ragazza arrivò alle 2.30 di notte in ospedale, dove venne presa in carico dalla Orani, ma il neurologo venne chiamato due ore dopo. Dopo la sua visita, la Tac venne eseguita alle 6 del mattino, la terapia trombolitica iniziò dopo le 8, a quasi sei ore dal ricovero.

Dopo tre richieste di archiviazione rigettate dal gip, un pronunciamento della Cassazione che diede ragione alla Procura, parlando di eccesso di potere del giudice, la successiva iscrizione coatta nel registro degli indagati imposta dal gip di Nuoro e un incidente probatorio, è arrivata la richiesta di rinvio a giudizio per il medico del Pronto soccorso di Nuoro, Teresa Orani, e per l’operatore della centrale del 118, Sandro Arminu, accusati di omicidio colposo nell’ambito della morte di Francesca Debuggias, nuorese di 23 anni deceduta al Pronto soccorso del San Francesco nel 2017 per un ictus non diagnosticato in tempo. Ieri i due medici, difesi da Lorenzo Soro e Marco Palmieri, davanti al gup Giovanni Angelicchio, hanno scelto di essere giudicati col rito abbreviato condizionato all’acquisizione e trascrizione della telefonata con la richiesta di soccorso fatta quella notte dal fidanzato della vittima alla centrale del 118.

Dopo tre richieste di archiviazione rigettate dal gip, un pronunciamento della Cassazione che diede ragione alla Procura, parlando di eccesso di potere del giudice, la successiva iscrizione coatta nel registro degli indagati imposta dal gip di Nuoro e un incidente probatorio, è arrivata la richiesta di rinvio a giudizio per il medico del Pronto soccorso di Nuoro, Teresa Orani, e per l’operatore della centrale del 118, Sandro Arminu, accusati di omicidio colposo nell’ambito della morte di Francesca Debuggias, nuorese di 23 anni deceduta al Pronto soccorso del San Francesco nel 2017 per un ictus non diagnosticato in tempo. Ieri i due medici, difesi da Lorenzo Soro e Marco Palmieri, davanti al gup Giovanni Angelicchio, hanno scelto di essere giudicati col rito abbreviato condizionato all’acquisizione e trascrizione della telefonata con la richiesta di soccorso fatta quella notte dal fidanzato della vittima alla centrale del 118.

La vicenda

Ad opporsi per cinque anni a quella che pareva una tragedia inevitabile, i familiari della Debuggias, con gli avvocati Francesco Carboni e Alessandro Tuvoni. La giovane si sentì male la notte del 19 luglio 2017. Il fidanzato chiamò il 118 che mandò un’ambulanza. Ad assegnare alla donna un codice verde di accesso al Pronto soccorso fu l’operatore della sala del 118, Arminu. La ragazza arrivò alle 2.30 di notte in ospedale, dove venne presa in carico dalla Orani, ma il neurologo venne chiamato due ore dopo. Dopo la sua visita, la Tac venne eseguita alle 6 del mattino, la terapia trombolitica iniziò dopo le 8, a quasi sei ore dal ricovero.

Le indagini

Il fascicolo rimase a lungo contro ignoti. Per tre volte il pm aveva chiesto l’archiviazione, poi l’iscrizione coatta nel registro degli indagati, l’incidente probatorio con l’audizione del medico legale Vindice Mingioni, che parlò di un evento eccezionale, mentre il consulente della parte offesa, il medico legale Paolo Ferrara, arrivò ad una conclusione opposta. Ora, dopo la richiesta di rinvio a giudizio, i due imputati scelgono di essere giudicati in abbreviato.

Le sorelle

Graziella e Tora Debuggias, sorelle della 23enne, ieri si sono costituite parte civile mentre i genitori, il figlio di Francesca e le altre sorelle hanno scelto la strada della causa civile. «Oggi - dice Graziella uscendo dal Tribunale - per noi è una prima vittoria alla ricerca delle verità. Spero solo che per mia sorella la giustizia finalmente faccia quello che tutti noi comuni mortali ci aspettiamo, e che non esista solo davanti ai grandi».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata