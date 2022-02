Due magìe, profilo basso  

Fuori lo squalificato Joao Pedro, infortunato Pavoletti, Pereiro si è ritrovato sulle spalle tutto il peso dell’attacco. E non ha fallito la chance. «Io cerco di allenarmi sempre al meglio per sfruttare le occasioni quando mi capitano, come questa volta. A Bergamo ho giocato davanti, altre volte sulla trequarti. Cerco di dare sempre il meglio dove mi mette il mister». Quel mister che se lo coccola. «Gli ho fatto una testa così», ha raccontato Mazzarri, «perché un giocatore col suo fisico e quel talento non può restare nel limbo. Pereiro è un grande giocatore e può diventare ancora più grande».

Niente polemiche, solo un pensiero veloce per i tre connazionali: «Per loro è stato un momento difficile, ma questo è un gruppo unito che lavora bene». Si gode la ribalta, finalmente. Il sogno di una notte di mezzo inverno del presidente Giulini, che nel gennaio 2020 andò a prenderlo al Psv Eindhoven per fare un salto di qualità. Gaston “Brigadoon” Pereiro, il talento che usciva dalle nebbie per accecare tutti con le sue magie, per poi tornare al buio, non c’è più. Si spera. Da inizio anno è come un nuovo acquisto, con una continuità mai vista. Dopo le magie dei 90 minuti, l’uruguaiano preferisce condividere con i compagni gli applausi: «Sono felice, in campo stavo bene. Ma devo ringraziare il lavoro della squadra. Siamo entrati concentrati, ma adesso dobbiamo già pensare alla prossima partita».

Bergamo. Il Cagliari e Mazzarri se lo coccolano, perché un Gaston Pereiro così a queste latitudini non si era mai visto. Due reti, un’espulsione provocata e una pressione continua sui portatori di palla, tutto quello che ogni allenatore passato per la panchina rossoblù avrebbe voluto vedergli fare, ma non ha mai avuto il coraggio di chiedergli. E invece eccolo qui, quello che, dopo le partenze di Oliva, Godin e Caceres e con Nandez ai box, è rimasto il portabandiera dell’Uruguay in Sardegna. Protagonista assoluto di una vittoria che può cambiare la stagione. «Due gol che mi fanno felice e che dedico ai miei familiari e ai miei amici».

L’ultimo degli uruguagi

Eroe per caso

Racconta la svolta, Pereiro: «Dopo le feste abbiamo lavorato tanto, il mister ci ha dato nuove idee. Ma non abbiamo ancora fatto nulla». Sorride, finalmente. Due reti all’Atalanta, tre in questa parte di stagione. Ha già superato il suo record di gol in un campionato col Cagliari. E non vuole fermarsi. «Sono molto felice per me, ma soprattutto per la squadra. Dobbiamo continuare così».

Testa bassa, Pereiro non vuole volare troppo alto: «Lavoro per aiutare il Cagliari, dobbiamo dare continuità. Ma la vittoria è la cosa più importante». Una vittoria che dà una forte scossa alla classifica. E che regala al Cagliari un attaccante che può far tutto. Dopo due anni d’attesa, ecco Gaston Pereiro. La favola dell’Uruguay, in Sardegna, grazie a lui può continuare.

RIPRODUZIONE RISERVATA

