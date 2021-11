Due maestre rinviate a giudizio 

Le telecamere le avrebbero riprese mentre urlavano e denigravano i propri alunni. A volte le maestre li strattonavano per farli stare seduti, sino a far partire alcuni schiaffi. Li isolavano anche dalle attività della classe, solo per punirli e senza che, secondo l’accusa, ci fosse un reale motivo. Per questo motivo ieri, il gup del Tribunale di Nuoro, Giovanni Angelicchio, ha rinviato a giudizio Maria Agostina Mundula, di 67 anni, e Antonella Goddi, di 57, le due maestre della scuola dell'infanzia di Budoni accusate di maltrattamenti aggravati o abuso di mezzi di correzione, formula che consente di integrare in un unico fatto due illeciti. Le due maestre compariranno il 22 marzo davanti al giudice del Tribunale di Nuoro, Alessanda Ponti.

I fatti

Le maestre, per il pm Giorgio Bocciarelli, usavano metodi poco ortodossi sugli alunni. Dopo la denuncia dei genitori, da febbraio sino all’aprile del 2019 i carabinieri, avevano posto all’interno delle aule telecamere e microspie. In alcuni casi sono volati colpi, in altri le maestre minacciavano i bambini di far ingoiare loro i pennarelli. Un atteggiamento aggressivo che coinvolgeva diversi alunni, ma non tutti, anche se tra le piccole vittime c’era chi era comunque terrorizzato tanto da portarsi le manine alle orecchie per non sentire le urla e gli insulti rivolti al compagnetto. Dopo l’inchiesta, il gip aveva disposto la sospensione, provvedimento annullato dal tribunale del Riesame. Col ritorno a scuola delle maestre, ora in pensione, i genitori avevano iscritto i figli in altri istituti.

Compagni parti offese

Le due maestre, difese dagli avvocati Lorenzo Soro e Carmine Farina, hanno sempre respinto le accuse, e sollevato un’eccezione, sottolineando che non sanno da che ipotesi si devono difendere: maltrattamenti o abuso dei mezzi di correzione. Ricordando che, nel procedimento parallelo che vedeva indagate altre due maestre, c’è stata già una sentenza di non luogo a procedere. Il giudice ieri ha accolto la costituzione di parte civile con gli avvocati Nello Ziri, Milena Patteri, Gianfranco Flore, Paolo Canu, Antonietta Sinis e Valeria Cau, anche per quegli alunni che non sarebbero stati vittime dirette delle maestre, ma avrebbero assistito, ad esempio in sala mensa, agli episodi, perché il codice prevede che anche il minore che assiste ai maltrattamenti si considera comunque persona offesa.