Due italiani agli ottavi 

LOndra. È un sabato da segnare col bollino rosso per il tennis italiano, con due azzurri, Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego, approdati agli ottavi di Wimbledon, evento che nel torneo londinese non accadeva addirittura dal 1955, e un altro, Jannik Sinner, che per continuare a crescere sceglie di non partire per Tokyo, lasciando il suo pass olimpico all'altrettanto giovanissimo Lorenzo Musetti. Sinner era uno tra i dieci azzurri sbarcati a Wimbledon domenica scorsa, ma è uscito già al primo turno, battuto dall'ungherese Fucsovics. Un esito che deve aver contribuito alla sua decisione, che apre una bella prospettiva per Musetti, subito convocato dal Coni.

Terzo turno

Hanno tenuto duro nel torneo e sono stati premiati il romano n.1 azzurro e il torinese in grande crescita hanno dominato i rispettivi avversari, lo sloveno Aljaz Bedene e l'australiano James Duckworth con punteggio quasi identico (triplo 6-4 in un caso, 6-3 più doppio 6-4 nell'altro), per regalarsi l'approdo alla seconda settimana del torneo. Berrettini può guardare con una certa fiducia ad una possibile promozione ai quarti, visto che lunedì avrà di fronte il bielorusso Ilya Ivashka, n.79 Atp. La prospettiva è meno agevole per Sonego, il quale dovrà vedersela con Roger Federer, otto volte vincitore sull'erba londinese. L'elvetico ha battuto in quattro set il britannico Cameron Norrie, esultando dopo il match. È la seconda volta consecutiva che Berrettini è al quarto turno a Londra e contro lo sloveno ha mostrato di essere in gran forma e di aver ritrovato nel servizio (20 ace) un'arma importante. Il suo match, come quello di Sonego, cominciato quasi in contemporanea, è stato interrotto dalla pioggia sul 3-3 nel primo set ma niente ha distolto il romano dal suo obiettivo: non ha mai perso il servizio e centrato il break sempre al momento giusto.

Sonego ha cominciato bene con l'australiano, portandosi sul 4-2 prima dell'interruzione. Al rientro ha piazzato un altro break vincendo la prima partita per 6-3. Nel secondo parziale, il torinese ha rotto l'equilibrio con un break al nono gioco siglando il 6-4 con una striscia vincente di dieci punti di fila. Nell'ultimo set, Duckworth ha cercato di resistere ma Sonego non si è distratto: sarà la seconda agli ottavi di uno slam dopo Parigi 2020.

RIPRODUZIONE RISERVATA