Due indagate per la casa di riposo abusiva 

Nonostante l’esercizio di un’attività vietata che aveva spinto il Comune a disporne la chiusura, la residenza per anziani Villa Lavinia era rimasta operativa per mesi e gli uomini della Polizia municipale, andati a eseguire una verifica nell’edificio immerso nel verde del litorale, avevano scoperto che nel frattempo il numero di ospiti era aumentato rispetto ai controlli precedenti. A quel punto era arrivata l’ordinanza di sgombero ed era partita una segnalazione indirizzata alla Procura della Repubblica. Era l’agosto 2020: ora il pubblico ministero Daniele Caria ha tirato le somme di quanto emerso in seguito a quegli accertamenti e notificato l’atto di chiusura delle indagini preliminari alle titolari Marcella Marroccu e Monica Atzori, chiamate a rispondere del reato di “inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”

In via Ischia

L’edificio si trova in via Ischia a Foxi. Già nel 2014 era finito al centro delle verifiche del nucleo di vigilanza edilizia dei vigili urbani, perché ufficialmente doveva fungere da albergo ma in realtà accoglieva anziani. Rilievi mossi pochi mesi dopo anche dai carabinieri del Nas. Sei anni dopo una nuova visita dei militari del Nucleo anti sofisticazione assieme al personale del servizio Igiene degli alimenti e nutrizione dell’Ats-Assl di Cagliari aveva consentito di riscontrare la presenza di una struttura residenziale che dava alloggio a 19 pensionati: un’attività ritenuta abusiva dalle forze dell’ordine, che avevano reso noto il problema anche all’amministrazione cittadina. Il Comune aveva ordinato la cessazione dell’attività, andata avanti invece sino ai nuovi controlli. A quel punto era stata firmata l’ordinanza di sgombero, eseguita poco dopo.

Il provvedimento

«La società Villa Lavinia», avevano scritto gli uffici municipali, «ospita irregolarmente anziani che devono essere urgentemente trasferiti. Si tratta infatti di un’attività esercitata senza titoli e non idonea sotto il profilo organizzativo e strutturale a ospitare anziani. È quanto emerso dalle verifiche effettuate negli ultimi mesi dalle forze dell’ordine. Dal momento che la tutela delle condizioni di sicurezza e di salute di ospiti e operatori ha interesse prevalente rispetto a quello dell'imprenditore alla prosecuzione dell’attività, il Comune aveva quindi provveduto a ordinare la cessazione dell’attività abusiva di struttura sociale residenziale per anziani presso l’immobile di via Ischia».

La pandemia

Davanti all’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid-19, in quei mesi in piena espansione, il 30 aprile 2020 era stata concessa una proroga di 15 giorni per consentire il trasferimento degli anziani in altre strutture idonee ma nulla era cambiato. «Anche l’ulteriore termine è ormai abbondantemente scaduto», spiegavano infatti dal Comune riferendosi ai nuovi sopralluoghi della Polizia locale in base ai quali era stato «accertato che la struttura senza titolo non solo ha continuato a esercitare» l’attività «ma addirittura ad accogliere nuovi ospiti nonostante sia comprovato che si tratti di un centro non idoneo sotto il profilo organizzativo e strutturale a ospitare anziani» e «non garantisca loro adeguate situazioni di benessere». L’amministrazione aveva avviato «le attività necessarie ad allontanare con urgenza, se necessario anche coattivamente, gli ospiti ancora presenti».

