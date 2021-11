Due Green pass dal 6 dicembre Vaccino obbligatorio per i docenti 

La stretta c'è. E riguarda essenzialmente i non vaccinati. Dal 6 dicembre e sino al 15 gennaio 2023 (ma il termine in realtà è legato all’andamento della pandemia), chi non ha nemmeno iniziato il ciclo vaccinale, circa sette milioni e 600mila di italiani e 227.593 sardi (erano 232.095 un mese fa) si vedrà preclusa una normale vita sociale. Nel senso che anche in zona bianca non potrà più frequentare bar, ristoranti al chiuso o cinema. E per pernottare in una camera di hotel, presentarsi al lavoro o salire su navi, aerei, treni (anche regionali) e bus dovrà presentare l’esito negativo di un tampone antigenico o molecolare.

Chi invece ha completato il ciclo di immunizzazione o è guarito avrà il Super Green pass che darà la possibilità di continuare a fare le attività che svolgeva sino a oggi. E si allarga la platea di chi si deve vaccinare al personale scolastico e militari. «Vogliamo prevenire per preservare – ha spiegato ieri sera il presidente del Consiglio, Draghi –, per conservare. Vogliamo essere molto prudenti. Da un lato per evitare i rischi, dall'altro per conservare la normalità che ci siamo conquistati durante quest'anno e restare aperti».

Non vaccinati

Il nuovo decreto licenziato dal Governo ieri sera dopo la riunione della Cabina di regia e un successivo incontro Stato-Regioni, prevede quindi che chi non ha iniziato il ciclo vaccinale non possa fare le stesse attività di chi è immunizzato. Dal 6 dicembre e almeno sino al 15 gennaio il tampone sarà valido solo per andare al lavoro, per i servizi essenziali o per gli spostamenti per il resto varrà il Super Green pass anche in zona bianca, quindi per i non vaccinati sarà interdetto l'accesso a tutte le attività per le quali è oggi chiesto l'accesso con la certificazione verde: bar e ristoranti al chiuso, palestre, impianti sportivi, cinema, teatri, discoteche. E non potrà partecipare a spettacoli, feste e cerimonie pubbliche.

Restano invariate le tipologie e la validità dei tamponi: 72 ore per i molecolari e 48 per gli antigenici.