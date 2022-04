Due euro per un tuffo a Brandinchi 

La strada è stata tracciata con l’approvazione in Consiglio comunale del numero chiuso, ma ora il quadro che delinea il destino delle due spiagge gioiello di San Teodoro è stato completato. Dopo l’annuncio del numero massimo di accessi giornalieri, 1447 a Cala Brandinchi e 3352 a Lu Impostu, sono stati stabiliti anche tariffe, orari e dettagli sulla gestione e fruizione dei due litorali.

Le regole

Il biglietto di ingresso, o contributo ambientale, sarà di 2 euro per i fruitori occasionali e 1 euro per chi alloggia regolarmente a San Teodoro, e quindi paga già l’imposta di soggiorno. Tariffa ridotta anche per chi è iscritto ai ruoli Tari del Comune e per chi noleggia lettini e ombrellone sulle concessioni balneari. Ingresso gratuito, ma solo su prenotazione tramite app, per i residenti, le persone con disabilità e i minori di 12 anni, mentre i bambini sotto i 5 non rientrano nel conteggio presenze. Ad ognuno sarà consegnato un braccialetto con il colore relativo al tipo di ticket. Si pagherà, come sempre, la tariffa oraria del parcheggio.

La sperimentazione

«Siamo consci delle difficoltà soprattutto iniziali ma è un progetto sperimentale e siamo aperti ad eventuali correzioni», dichiara l’assessora al Turismo, Luciana Cossu. La gestione dei due arenili sarà affidata ad una ditta privata tramite un bando di concessione che sarà pubblicato la prossima settimana per un valore di 381.166,48 euro, stimati in base alla durata del servizio che va dal 15 giugno al 15 settembre. Un canone che la società aggiudicataria dell’appalto dovrà corrispondere all’ente a fine stagione. La ditta dovrà assumere e formare 25 persone per tutti i servizi alla balneazione: il presidio dei varchi di accesso, la pulizia dei servizi igienici e la raccolta dei rifiuti, il primo soccorso e l’assistenza ai disabili.