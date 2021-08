Due coalizioni senza candidati 

Alzi la mano chi ricorda una campagna elettorale a Carbonia senza (o quasi) candidati a sindaco a poco più di un mese dalle elezioni. Gli elettori sono quantomeno confusi: ad oggi si sa soltanto con certezza che i contendenti potrebbero essere quattro, si sa che ci sarà un candidato del Psi e uno del Movimento Cinque stelle (ma che quest’ultimo è ancora a caccia di alleati) e che si fronteggeranno le coalizioni di centrodestra e centrosinistra che, al momento, sono tali soltanto di nome perché non è ancora ben chiaro chi dovrà comporle.

Centrodestra

Al momento, le dichiarazioni di intenti degli ultimi due mesi, permettono di ipotizzare che il centrodestra sarà composto dalla Lega, da Forza Italia, dai Riformatori e, come annunciato qualche settimana fa dalla consigliera di opposizione Daniela Garau, dalle liste del Patto Civico. Non ci sono per ora conferme (ma neanche smentite) che della compagine possa far parte anche Fratelli d’Italia e non ci sono nemmeno conferme ufficiali (ma neanche smentite) che il gruppo di ipotetici alleati possa aver scelto la stessa Daniela Garau come candidata alla carica di sindaco. Dichiarazioni ufficiali? Manco a parlarne, ma si mormora che la scelta sia praticamente fatta e che per l’investitura ufficiale manchi soltanto (si fa per dire) il via libera dei referenti regionali delle diverse formazioni politiche.

Centrosinistra

Se Atene piange, Sparta non ride. I confini cittadini della casa del centrosinistra non sono mai stati tanto incerti come in questa fase, anche perché non sono esattamente in discussione i confini cittadini ma quelli regionali. Gli occhi di tutti (soprattutto a Cagliari) sono puntati su Pd e Psd’Az visto che dall’ipotetica alleanza tra i due partiti potrebbero cambiare gli equilibri in Consiglio regionale. Ma di questa alleanza, sino a oggi, si sono spese tante parole ma ancora sulla carta non c’è nulla. Si sa però che il Pd sta dialogando con il gruppo Carbonia Avanti che è sì espressione anche del consigliere Psd’Az Fabio Usai, ma vi sono confluite anche persone di numerosi altri schieramenti politici del passato (Pd compreso). Ma gli elettori non possono votare un dialogo, servono decisioni concrete: «È questione di pochi giorni – assicura il segretario provinciale del Pd Daniele Reginali – poi presenteremo la nostra coalizione». La compagine dovrebbe avere come candidato sindaco il consigliere comunale, già regionale, Pietro Morittu che, nei giorni scorsi, ha scelto di dire la sua sul tema della transizione ecologica in un lungo post su Facebook. Un’uscita che tanti hanno definito la “prima ufficiale” anche se manca quell’ufficialità che all’elettore dia l’idea di un gruppo compatto su cui riporre la fiducia. Non si sa, ad esempio, quale sarà la decisione finale di Articolo Uno e del polo civico “Uniti per rinascere”: si troverà un accordo sotto il nome di Morittu o ci saranno nuovi colpi di scena? Magari un accordo con il M5S che schiera Gianluca Lai come candidato? A partire da oggi ci sono “ben” 14 giorni per decidere.

