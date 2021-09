Due bronzetti sardi a Tokyo 

Le Paralimpiadi di Tokyo hanno rafforzato il ruolo dell’Italia nello sport mondiale come decima potenza (nona nel medagliere paralimpico, decima nel combinato) e la Sardegna ha fatto la propria parte. Tre atleti e un tecnico sono tornati dalla sedicesima edizione, conclusa domenica, con un bottino più che dignitoso.

Gli atleti

Nel triathlon, Giovanni Achenza ha bissato il bronzo di Rio de Janeiro confermandosi alla bella età di 50 anni come uno dei più forti al mondo nella Ptwc (e il migliore nella Ptwc1). L’atleta di Oschiri punta già verso Parigi come atleta o magari come tecnico. Ha fatto la propria parte anche Rita Cuccuru anche se la debuttante di Uri sperava di spuntare, nella stessa categoria, un piazzamento migliore dell’ottavo conquistato. Ma la partecipazione resta positiva ed è premio a un lungo inseguimento cominciato prima di Rio. Anche la squadra di sitting volley (sesta) forse sperava in qualcosa di meglio. Il successo al debutto con il Giappone è rimasto l’unico e anche l’unica occasione in cui ha giocato la teodorina Sara Desini.

Il tecnico

Ha il sapore del risultato storico, invece, ciò che ha fatto la Nazionale della paracanoa, del direttore tecnico cagliaritano Stefano Porcu. La medaglia di bronzo conquistata da Federico Mancarella (bolognese che si è spesso allenato a Cagliari) è la prima per questa disciplina ancora giovane: «La paracanoa l’abbiamo attivata nel 2009, e dal 2014 a oggi abbiamo portato una federazione a fare quattro titoli mondiali, vari successi europei e in coppa del mondo, due edizioni paralimpiche con un bronzo. C’è l’espereinza del canoista e del fisioterapista dietro tutto questo», spiega orgoglioso Porcu, rientrato lunedì da Giappone, eppure già proiettato verso gli imminenti mondiali di Copenaghen: «Un’esperienza bellissima, come Rio, ma molto più impegnativa che ha lasciato una traccia importante per me», racconta. «Mi fa ripensare a quando ho iniziato, al mio primo giorno in canoa, più di 40 anni fa al Cus Cagliari con Andrea Argiolas. I primi a congratularsi sono stati proprio i compagni di allora».

Giochi difficili

Come l’Olimpiade, anche la Paralimpiade è stata complessa da organizzare e faticosa da vivere, a causa delle grandi restrizioni dovute al Covid, ancora più strette per gli atleti paralimpici: «Per loro è stato tutto molto più complesso», conferma Porcu. «Il tecnico della squadra di sitting volley mi raccontava che nel periodo precedente all’inizio della Paralimpiade, dove erano in ritiro per allenarsi, non potevano far altro che stare in camera e in palestra. Una vita da recluse e anche al Villaggio era tutto blindato». Però c’è un aspetto molto positivo: «Parlando con il dt e altri dirigenti del Giappone ho capito che per loro la Paralimpiade è stata più importante dell’Olimpiade. Ha liberato la parte sociale legata alla disabilità, dando modo a questi atleti di potersi finalmente esprimere alla luce del sole, dire al mondo ci siamo anche noi. La stampa ha seguito molto le gare e gli atleti. Per fortuna permetterà a loro di dare più spazio alle persone con una disagio fisico», conclude.

RIPRODUZIONE RISERVATA