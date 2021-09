Due avvocati per il Comune 

La rivoluzione digitale per il futuro della città parte dall’autunno. Una stagione solitamente calda per la politica, dove gli argomenti rimandati al dopo estate prendono forma. Così per Nuoro, che sulla digitalizzazione sta puntando gran parte del suo futuro, si vedono i primi obiettivi. Una digitalizzazione che passa per il progetto Next Generation. Darà forma alle Officine municipali. Una connessione digitale «che non può prescindere però da quella logistica e fisica», sottolinea l’assessore Filippo Spanu ricordando la battaglia per la ferrovia. In arrivo anche il cassetto fiscale comunale, piattaforma on-line che permetterà di vedere la propria posizione su tributi e proprietà e di dialogare col Municipio.

Next Generation

«Siamo in attesa che l’Anci - spiega Spanu - termini il processo del progetto Next Generation, per lanciare e lavorare sulla programmazione dell’Agenda 2030, in collaborazione con tutti i sindaci dell’area vasta. Un’operazione per noi centrale che ci permetterà di ribadire le nostre proposte alla Regione anche sul Pnnr, ma con una progettazione concreta». Nuoro lavora sulla connessione e sulle connettività, con l’apertura delle Officine municipali. «Cinque nei quartieri cittadini, le altre nelle sedi della biblioteca Satta nei Comuni dell’area vasta - spiega Spanu - dove i cittadini potranno fare smart working o Dad ad esempio. Luoghi aperti al dibattito sociale».

L’altro obiettivo è lavorare sulla rete di produzione: «A Prato Sardo intendiamo creare un polo logistico, produttivo e di innovazione, tema imprescindibile da una rete ferroviaria principale, la connettività deve essere fisica e digitale».

Nuoresi digitali

Il Comune, in collaborazione con l’Agenzia delle entrate, vuole istituire un cassetto fiscale del cittadino, dove si può trovare tutto su quello che lo riguarda e dialogare con l’amministrazione. Ad ottobre partirà poi la campagna Rao, acronimo di Registration automatism officer. Sportelli che aiuteranno i nuoresi a creare il loro Spid, l’identità digitale.

Ecco l’ufficio legale

Ogni anno consulenze, spese di giudizio e onorari costano al Comune circa 300 mila euro in avvocati. Dopo il concorsone per istruttori amministrativi contabili, svolto on-line, selezionati i primi 100 candidati per 10 posti. «Saranno l’ossatura contabile dell’amministrazione», spiega Spanu. Presto arriverà anche il concorso per l’avvocatura comunale. «Verranno assunti due legali, che daranno consulenze a tutta l’amministrazione e la sosterranno in giudizio».

