Due anni al pedopornografo 

È stato condannato a due anni di reclusione per detenzione di materiale pedo-pornografico. Al termine del processo con rito abbreviato, Massmiliano Cuccu, 54 anni di Guspini, è stato riconosciuto colpevole delle due imputazioni che la Procura gli contestava: aver scaricato immagini e video con contenuti sessuali con minorenni e averne divulgato alcuni attraverso internet.

L’arresto

L'uomo era stato arrestato lo scorso maggio dai carabinieri della stazione cittadina con l'ausilio della sezione cagliaritana della Polizia Postale. Convalidato l'arresto da parte del giudice Giorgio Altieri, la Procura aveva poi formulato l'imputazione dopo l'esame dei computer e delle memorie sequestrate nell’abitazione dell'indagato. Era accusato di essersi procurato e aver conservato in supporti digitali 923 immagini e 163 video pornografici, realizzati con minori. Su uno spazio di archiviazione remoto, dunque non all'interno del suo computer bensì collegato via web, gli specialisti della Polizia Postale avevano poi scoperto altri 197 video. Per questa ragione, la Procura aveva fatto scattare anche l'aggravante dell'ingente quantità. Non solo. A Massimiliano Cuccu era contestato anche il reato di aver ceduto per via telematica a sconosciuti un'immagine vietata.

Il processo

Difeso dall'avvocato Mauro Massa, l'operaio 54enne è comparso davanti al giudice Roberto Cau per l'udienza preliminare che avrebbe dovuto decidere sull’eventuale rinvio a giudizio chiesto dal pubblico ministero ma ha scelto di essere processato con il rito abbreviato. Niente dibattimento dunque ma lasciando decidere al giudice con le prove acquisite da militari e agenti della Postale e con il difensore che ha chiesto una perizia psichiatrica. La specialista ha chiarito al giudice che la sua capacità di intendere e di volere era in parte scemata ma non tale da impedirgli di comprendere cosa stesse facendo. Ieri mattina è arrivata la sentenza: l’imputato è stato condannato a 2 anni di reclusione (tre anni, ma con lo sconto di un terzo previsto per l'abbreviato). Tra novanta giorni saranno depositate le motivazioni, poi la difesa potrebbe presentare ricorso in appello.

