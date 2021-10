Dubai, in volo le start-up sarde  

«La partecipazione dell’Isola con uno stand alla Gitex testimonia il livello d’eccellenza delle nostre imprese del settore Ict, startup e Pmi che noi accompagniamo in ogni fase della loro vita», dice Maria Assunta Serra, direttrice generale di Sardegna Ricerche, incaricata dall’assessorato dell’Industria dell’organizzazione della trasferta a Dubai, «l’obiettivo è portare alcune delle nostre aziende di punta a contatto con potenziali partner commerciali e investitori». È lo scopo di tutti gli imprenditori, Dubai è solo il punto di partenza, il trampolino di lancio per farsi conoscere dall’altra parte del mondo, da qui raggiungibile.

Le luci di Dubai stanno per accendersi sulla Sardegna. Tra meno di due settimane, dal 17 al 20 ottobre, in concomitanza con l’Expo appena inaugurato e che durerà sei mesi, si accenderà anche il padiglione di Sardegna Ricerche, in rappresentanza della Regione e delle imprese isolane. Sono otto le start-up selezionate e che parteciperanno alla Gitex Future Stars 2021, il salone allestito all’interno della principale manifestazione fieristica dedicata alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione negli Emirati Arabi Uniti. Le imprese in missione a Dubai sono nomi già noti, Athlos, Footure Lab, Funnel, Healthy Virtuoso, Evergreen società agricola, Repod, WiData, Xrit. Sardegna Ricerche le ha scelte e per loro metterà a disposizione uno spazio espositivo, dal quale si faranno conoscere.

Le luci di Dubai stanno per accendersi sulla Sardegna. Tra meno di due settimane, dal 17 al 20 ottobre, in concomitanza con l’Expo appena inaugurato e che durerà sei mesi, si accenderà anche il padiglione di Sardegna Ricerche, in rappresentanza della Regione e delle imprese isolane. Sono otto le start-up selezionate e che parteciperanno alla Gitex Future Stars 2021, il salone allestito all’interno della principale manifestazione fieristica dedicata alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione negli Emirati Arabi Uniti. Le imprese in missione a Dubai sono nomi già noti, Athlos, Footure Lab, Funnel, Healthy Virtuoso, Evergreen società agricola, Repod, WiData, Xrit. Sardegna Ricerche le ha scelte e per loro metterà a disposizione uno spazio espositivo, dal quale si faranno conoscere.

Pronti via

Partenza da Dubai, ombelico del mondo economico, finanziario e commerciale, crocevia del business internazionale proiettato verso Medio Oriente e Sud-est asiatico. Un mercato già scoperto da altre aziende sarde che nei Paesi del Golfo Persico hanno ormai il loro fiorente business che da lì si muove in un orizzonte internazionale.

«La partecipazione dell’Isola con uno stand alla Gitex testimonia il livello d’eccellenza delle nostre imprese del settore Ict, startup e Pmi che noi accompagniamo in ogni fase della loro vita», dice Maria Assunta Serra, direttrice generale di Sardegna Ricerche, incaricata dall’assessorato dell’Industria dell’organizzazione della trasferta a Dubai, «l’obiettivo è portare alcune delle nostre aziende di punta a contatto con potenziali partner commerciali e investitori». È lo scopo di tutti gli imprenditori, Dubai è solo il punto di partenza, il trampolino di lancio per farsi conoscere dall’altra parte del mondo, da qui raggiungibile.

Export, parola d’ordine

L’importanza di esserci, in una fiera come Gitex, è data proprio dalla concomitanza dell’Esposizione internazionale, perché «ogni evento che si svolge al suo interno beneficia della calamita Expo», spiega così il concetto Massimo Cugusi, che con Touché Consulting, negli ultimi dieci anni, ha portato a Dubai (e non solo) tante imprese, italiane e sarde, guidandole nella conquista di nuovi mercati mondiali. «Il mio lavoro partirà proprio da Gitex: questo è un anno speciale – aggiunge Cugusi – tutto il sistema Italia avrà una visibilità molto elevata, dentro l’Expo e negli eventi collaterali».

Nota amara

Non è oro, però, tutto ciò che luccica. Resta la polemica di chi reclama un sostegno da parte della Regione e, in particolare, il rifinanziamento del Piano sull’internazionalizzazione. «Le nostre aziende rimarranno a casa», dice Luca Saba, direttore di Coldiretti. «L’internazionalizzazione è scomparsa dall’orizzonte delle priorità della Giunta», sottolinea Saba. Ed è un peccato, dice Giorgio Delpiano, presidente Confapi Sardegna, «perché le nostre imprese sono tagliate fuori da un mercato di grande interesse: per poter partecipare hanno bisogno di una cornice di supporto ampia, come era il piano triennale di internazionalizzazione che, con Confindustria e Coldiretti, abbiamo chiesto all’assessora all’Industria di rifinanziare: un appello caduto nel vuoto».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata