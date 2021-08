Dualchi assediato dalle fiamme 

L’allarme è scattato nel primo pomeriggio di ieri, con i sindaci di Dualchi e Noragugume in prima linea, pronti a far evacuare aziende agricole, ovili e case periferiche. Le fiamme, partite da un focolaio del giorno prima, nell’incendio che ha devastato circa 200 ettari di pascoli e macchia mediterranea, tra Borore, Birori e Bortigali, hanno improvvisamente ripreso, aiutate dalle alte temperature e spinte da una leggera brezza, giungendo alla periferia di Dualchi, sviluppandosi poi su tre fronti diversi, verso le campagne di Bortigali e Silanus, su entrambi lati della strada provinciale 33, la Borore-Ottana, chiusa al traffico per diverse ore.

Le forze in campo

Ore drammatiche sono state vissute quando il rogo ha lambito pericolosamente la periferia di Dualchi, coinvolgendo anche la caserma dei carabinieri. Su posto hanno operato per ore un canadair, tre elicotteri, quattro squadre dei vigili del fuoco (operazioni coordinate direttamente dal comandante Antonio Giordano, in stretto accordo con la Prefettura di Nuoro, con rinforzi provenienti anche dal comando provinciale di Oristano) oltre alle squadre del Corpo forestale regionale, quelle di Forestas e numerosi volontari, tra cui i barracelli. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Ottana e del comando provinciale.

Le campane

Un rogo immenso, che ha devastato le campagne attorno al paese, con le fiamme alte anche dieci metri. Ridotti in cenere centinaia di ettari di pascoli, macchia mediterranea, oliveti e quanto altro, sfiorato anche il santuario campestre di San Pietro. L’incendio poi ha proseguito spingendosi nelle campagne tra Bortigali e e SIlanus.

Le campane di allarme hanno suonato contemporaneamente a Dualchi come a Noragugume. Proprio a Dualchi, nel Municipio, è stato costituito il posto di comando avanzato, con un funzionario che ha diretto tutte le operazioni di spegnimento. «Subito ho firmato un’ordinanza di sgombero delle campagne, con l’evacuazione di aziende agricole e ovili – dice il sindaco di Noragugume, Rita Zaru – per consentire in sicurezza lo spegnimento con i mezzi aerei». Si è temuto il peggio quando le fiamme hanno invaso i giardini di alcune case periferiche di Dualchi, compresa la caserma dei carabinieri.

Il bestiame

Nelle campagne i pastori hanno cercato di mettere al sicuro il bestiame. In prima linea il sindaco di Dualchi Ignazio Piras. Un fumo intenso ha persino reso difficoltoso l’intervento dei mezzi aerei, oscurando il cielo e rendendo l’aria irrespirabile. Le forze di terra hanno operato in condizioni proibitive, anche in zone impervie, dove la vegetazione è stata ridotta in cenere. «Ho avuto paura – dice Gianni Salaris, ex comandante dei barracelli, ora invalido – dalla finestra di casa mia vedevo le fiamme avvicinarsi sempre di più e il fumo intenso che ha reso l’aria irrespirabile. Un inferno».

In periferia è stato organizzato un cordone di sicurezza, per evitare che le fiamme si propagassero attraverso i giardini. Poi il vento ha girato di nuovo e le fiamme si sono spinte verso le campagne di SIlanus e Bortigali. I mezzi aerei hanno operato fino all’imbrunire. I danni sarebbero incalcolabili

