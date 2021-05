«Droghe come rito iniziatico» 

Altro che incrocio delle spade sotto la stella. In Tribunale accusa e difesa da subito incrociano le armi e il processo sul presunto scambio di persona per l’antidoping alla Sartiglia si infiamma. In un clima elettrico emergono anche dettagli importanti come «le firme diverse» dei cavalieri e la lista preconfezionata con i nomi dei dieci sartiglianti da sottoporre al narcotest. E in quell’elenco c’erano anche i nominativi di alcuni cavalieri finiti sotto accusa per false dichiarazioni delle proprie generalità come Roberto e Marco Pau, Gianluca Russo e Peppe Frau. A processo anche l’ex vicepresidente della Fondazione, Marzio Schintu a cui viene contestato di non aver vigilato durante la fase dei controlli.

In Aula

L’udienza di ieri si è aperta con la testimonianza del dirigente della squadra mobile Samuele Cabizzosu che rispondendo alle domande del procuratore Ezio Domenico Basso ha chiarito che gli accertamenti sullo svolgimento dell’antidoping alla Sartiglia di domenica 11 febbraio 2018 erano stati fatti perché «era stato segnalato che alcuni cavalieri avrebbero mandato altri al proprio posto per il test». Così la Squadra mobile aveva acquisito i verbali, compilati dai medici del Nado al momento del test e poi firmati dai cavalieri. Era bastato un confronto con le autocertificazioni, stilate da tutti i 120 partecipanti prima della corsa, per notare qualche differenza. «Almeno quattro firme dei verbali erano diverse da quelle delle autocertificazioni, in particolare quelle di Peppe Frau, Roberto Pau e Gianluca Russo». Inoltre in uno dei verbali era stato inserito un numero di telefono diverso. Rispondendo alle domande dei difensori (Gianfranco e Adriano Sollai, Lorenzo Soro, Guido Manca Bitti e Carlo Figus), Cabizzosu ha poi chiarito che Roberto Pau sarebbe stato sostituito dal fratello Marco, Gianluca Russo da Peppe Catapano e Peppe Frau da Paolo Rosas.

L’ex questore

Giovanni Aliquò ha esordito ricordando che da settembre iniziò a preparare la Sartiglia. «Venni a sapere che c’era un gruppo di allegroni che quasi come rito iniziatico faceva uso di sostanze e insistetti perché si facessero i controlli». Poi ha ricordato i vari tavoli tecnici e le riunioni del Comitato per la sicurezza in cui si era deciso di effettuare i test antidoping e di affidarsi al Nado. «Negli anni precedenti i controlli erano stati effettuati da un laboratorio della Assl ma erano controlli pro forma, fatti sempre alle stesse persone». E così Aliquò preparò una lista con 10 nomi da consegnare al presidente della Fondazione Angelo Bresciani e ai medici. «La scelta dei nomi era stata fatta in base alle informazioni confidenziali avute, ai precedenti penali e agli incidenti in cui erano stati coinvolti i cavalieri» ha detto (mentre nel processo alle pariglie dei Componidori aveva sostenuto che i nomi erano stati scelti a caso, come ha fatto notare ieri l’avvocato Adriano Sollai). Puntuali i difensori hanno chiesto nomi e cognomi di chi aveva dato le indicazioni e c’è stato il caos: l’ex questore ha tentennato, senza fare i nomi. C’è stato un botta e risposta tra accusa e difesa, tanto che la giudice Serena Corrias è dovuta intervenire per far abbassare i toni. L’ex questore ha poi ribadito che modalità, tempi e spazi in cui effettuare i test erano stati decisi dagli organizzatori, che chiamavano i cavalieri (in costume, alcuni con la maschera altri senza) per poi accompagnarli al controllo. È emerso inoltre che gli esiti dei test si sono conosciuti molto tempo dopo, nonostante lo scopo fosse evitare che i cavalieri corressero avendo assunto alcol o stupefacenti. Infine l’ex questore ha ricordato di aver sollecitato l’iscrizione dell’associazione cavalieri al Coni.

