Droga, sesso (con bambini) ed estorsioni  

Vendevano marijuana ai compagni di scuola, portandola in classe sia nell’Istituto di istruzione superiore Einaudi di Senorbì che in vari altri istituti di Cagliari. Ma non solo. Nei telefonini di alcuni dei dieci presunti baby-spacciatori di vari centri della Trexenta, i carabinieri hanno trovato anche una chat di gruppo nella quale si scambiavano foto e video pedopornografici, raffiguranti immagini di sesso anche con bambini molto piccoli. Per tutti la Procura dei Minori di Cagliari ha fatto scattare l’accusa di detenzione e spaccio di stupefacenti, mentre per alcuni è arrivata l’imputazione più grave di diffusione di materiale pedopornografico ed estorsione.

L’inchiesta

Si è chiusa in queste ore un’inchiesta della sostituta procuratrice Elisabetta Atzori, in forza presso il Tribunale dei Minorenni di Cagliari che si è occupata di traffico di droga in alcune scuole superiori, sia nel capoluogo che in Trexenta. Dieci i ragazzini finiti sul registro degli indagati per la vendita o la cessione di marijuana, tutti di Senorbì, San Basilio, Barrali e Ortaceus. Per offrire e contrattare il prezzo della droga, ma anche per organizzare gli scambi, i ragazzini - tutti di età compresa tra quindici e diciassette anni all’epoca dei fatti – avrebbero utilizzato una chat di gruppo su whatsapp. I carabinieri della Stazione di Senorbì, che hanno condotto gli accertamenti, hanno verificato cessioni e consumo all’interno delle scuole di vari quantitativi di sostanza tra gli studenti delle superiori: tutti scambi compresi tra i 2 ed i 50 euro, ma in qualche caso le cifre sarebbero state anche ben più importanti, oltre i 250 euro.

Scambio di video pedofili

Per tre giovanissimi del gruppo è scattata l’accusa di possesso e scambio di materiale pedo-pornografico. In più occasioni avrebbero immesso nella chat di gruppo video con rapporti sessuali tra minorenni, ma in qualche caso anche filmati che mostravano attività di sesso di gruppo con dei bambini. I file sono saltati fuori subito dopo l’esame dei telefonini sequestrati nel corso dell’indagine sullo spaccio della droga nelle scuole: oltre all’istituto superiore di Senorbì, i ragazzini la distribuivano anche in varie altre scuole del capoluogo e nel Cagliaritano. I militari hanno documentato anche l’acquisto da parte dei minorenni di 145 grammi di droga, tanto che è stata aperta una seconda indagine, questa volta da parte della Procura, nei confronti di adulti residenti in Trexenta. Il fascicolo è assegnato al pm Andrea Massidda.

L’orecchino

I carabinieri di Senorbì hanno accertato anche episodi di estorsione tra minorenni. In un caso uno dei baby spacciatori avrebbe minacciato un compagno di classe, costringendolo a consegnargli un orecchino in oro per un debito di 43 euro per la marijuana acquistata e non pagata. A difendere molti dei dieci adolescenti finiti sotto indagine ci sono gli avvocati Mauro Cuccu e Antonio Satta.

