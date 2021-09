Droga pessima, la pena è lieve 

L’arresto risale allo scorso febbraio. Grazie ad alcune informazioni raccolte durante altre indagini, i Falchi della Mobile hanno tenuto sotto controllo per qualche giorno un’abitazione in via Gianturco. Hanno atteso il momento opportuno per effettuare la perquisizione, sorprendendo in casa Alessandro Serra e il figlio Luca. In una bacinella, su un balcone, è saltata fuori la droga. Un quantitativo, come peso, elevato: sei chili e mezzo di marijuana, quasi tutta ancora ad confezionare. Per gli inquirenti, la vendita al dettaglio dello stupefacente avrebbe garantito un guadagno di 65 mila euro. Sequestrata anche una dose di cocaina e il materiale necessario per la preparazione delle bustine. Il pm ha così disposto l’arresto.

La sentenza è arrivata dopo la perizia svolta sulla sostanza da Giampiero Cortis, perito nominato dal Tribunale. È così emerso che i sei chili e mezzo di marijuana erano nei fatti di qualità scarsissima, visto il principio attivo molto basso. E anche i 40 grammi già lavorati, recuperati nella casa dei due dagli agenti della Squadra mobile, erano della stessa “partita”. Il giudice ha così fatto cadere l’aggravante del quantitativo ingente, che determina pene elevate, come avanzato dal pm che infatti aveva chiesto due anni e otto mesi per padre e figlio. I Serra se la sono così cavata con una condanna a sei mesi e sono ovviamente in libertà.

I sei chili e mezzo di marijuana, ritrovati in una bacinella nella veranda della loro casa in via Gianturco, avevano un thc – principio attivo della cannabis – bassissimo: così padre e figlio, arrestati lo scorso febbraio, sono stati condannati a sei mesi. Da elevata quantità, come da sentenza del giudice Gianluigi Dettori, si è passati a modica. Il pm aveva chiesto una pena di due anni e otto mesi. Questo l’esito del giudizio abbreviato a carico di Alessandro Serra (44 anni) e del figlio Luca (21): difesi dall’avvocata Marcella Cabras sono stati inoltre assolti per la detenzione di una dose di cocaina.

La perizia

L’operazione

La prima decisione

I due, finiti per una notte ai domiciliari, sono stati processati per direttissima. La loro legale ha ottenuto i termina a difesa. Il pm ha chiesto la custodia in carcere per il padre e in casa per il giovane (sottoposto anche a un Daspo di un anno): il gip li ha invece liberati, disponendo l’obbligo di firma in attesa delle udienze successive. L’avvocata aveva chiesto una perizia sulla sostanza sequestrata che, come stabilito dall’esperto, era di scarsissima qualità. Da qui la condanna definitiva a sei mesi.

