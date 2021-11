Droga per la movida, undici arresti 

In nemmeno un anno sono stati capaci di far arrivare in città cinquanta chili tra cocaina, hascisc e marijuana da vendere soprattutto nelle zone della movida, droga offerta anche ai turisti arrivati a Cagliari a bordo delle navi da crociera. E se i carabinieri, tra febbraio e dicembre del 2019, sono riusciti ad intercettare alcuni carichi, molti altri sono sfuggiti: nello stesso periodo gli indagati, nell’operazione scattata all’alba di ieri, avrebbero gestito almeno 300 chili di hascisc. Non solo. Gli investigatori hanno messo le mani, in diverse operazioni, su oltre 100 mila euro. Ventiquattr’ore fa, il gruppo è stato sgominato in un blitz che ha portato all'arresto undici persone (sei in carcere e cinque ai domiciliari) su ordinanza del gip Giorgio Altieri, su richiesta del pm Gaetano Porcu. Il principale centro dello spaccio era Castello e il centro storico. Ma il gruppo comprende persone che vivono in diversi quartieri della città e nei comuni dell’hinterland perché, nell’indagine, sono coinvolte altre venti persone.

I ruoli

A capo del gruppo, come emerso dalle indagini portate avanti dai carabinieri del nucleo investigativo provinciale, ci sarebbero Stefano Pandolfi (31 anni di Pirri), Alberto Partolino (37, anche lui di Pirri), Manolo Puddu (38, di Quartu), Fabrizio Serra (51, di Quartu), Francesco Pinna (33, di San Michele) e Fabrizio Virdis (43, di Gonnesa). I sei sono stati accompagnati in carcere a Uta. Domiciliari per quelli che, secondo la ricostruzione dell’accusa, sarebbero i principali collaboratori: Ferdinando Belfiori (29 anni, residente in via Bacaredda), Andrea Boi (32, di Pirri), Gian Filippo Masala (33, Quartiere del Sole), Mariano Bruni (26, residente a Torre degli Ulivi) e Roberto Coiana (25, di Selargius). Il pm aveva chiesto altre misure e l’obbligo di dimora per gli altri venti indagati ma il giudice ha ritenuto di non doverle applicare. Tra loro anche tre uomini arrestati in flagranza di reato durante le indagini, tra il maggio e il dicembre del 2019: Giovanni Battista Pinna (36 anni di Tuvumannu), Pierpaolo Serci (34, di Sant’Elia) e Francesco Vadilonga (39, di Capoterra).

I traffici

Tra oggi e domani gli undici destinatari di ordinanza (alcuni difesi, così come i destinatari di provvedimenti di perquisizione, dagli avvocati Marco Lisu, Ferdinando Vignes, Fabio Cannas, Marcella Cabras e Stefano Piras) saranno interrogati dal gip. Le indagini sono iniziate nel febbraio del 2019 quando da un’altra inchiesta è emersa la figura di Serci, punto di riferimento nello spaccio in città. Sono così iniziate le intercettazioni in particolare nell’auto del 34enne: è qui che portava a termine le cessioni di droga con Pandolfi, Puddu e Partolino (che anche quando era ai domiciliari si occupava dei traffici illeciti e recentemente è rimasto coinvolto in un’altra operazione antidroga). Dalle conversazioni si è poi arrivati a Vadilonga, ritenuto un altro importante fornitore, che acquistava a sua volta la droga da Serra e dai suoi nipoti Giovanni Battista e Francesco Pinna. tra i destinatari delle misure cautelari in carcere anche Virdis, ritenuto da Partolino «un pagatore particolarmente affidabile», dunque coinvolto probabilmente in più affari con i vari gruppi.