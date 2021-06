Droga per la movida, un arresto 

Ventisei anni, nessun precedente. Di fatto sconosciuto alle forse di polizia. Tanto meno per questioni legati alla droga. E invece il Niccolò Boi, disoccupato, arrestato dagli uomini della Squadra Mobile di stupefacenti, evidentemente, se ne intendeva. Se ne occupava.

Nella sua abitazione i “Falchi” hanno trovato e sequestrato un chilo di marijuana per un valore di mercato diecimila euro. A lui gli investigatori ci sono arrivati durante un’attività di indagine e controllo per la prevenzione e il contrasto dello spaccio nei luoghi della movida cagliaritana.

Il lavoro

Grazie ad alcune segnalazioni anonime ricevute tramite l’applicazione Youpol della Polizia di Stato e soprattutto dopo il sequestro, negli ultimi tre giorni, di 20 chili di hascisc e 6 di marijuana (un’operazione culminata con l’arresto di due persone, tra cui un venditore ambulante di 33 anni e un 42enne dipendente del ministero della Difesa), gli agenti della Mobile hanno ricostruito due canali di approvvigionamento della droga per le serate della movida concentrate, a Cagliari, tra i quartieri della Marina e Stampace. Così, ieri pomeriggio, è stata eseguita una perquisizione nell’abitazione del 26enne. C’era la certezza, più che l’ipotesi, di riuscire a mettere mano sulla droga. Controlli accurati hanno fatto saltar fuori la marijuana. Le foglie essiccate della canapa indica erano custodite in buste di cellophane che il giovane aveva nascosto sotto il letto matrimoniale. Un quantità pronta ad essere divisa in dosi, ognuna delle quali ha un valore di circa dieci euro. Sequestrati preventivamente anche mille euro in contanti (il sospetto è che siano quattrini guadagnati con la vendita degli stupefacenti) e una moto di grossa cilindrata di recente immatricolazione. Un mezzo il cui valore – stando ai primi accertamenti fatti dagli investigatori – era assolutamente sproporzionato rispetto al reddito dichiarato al Fisco dall’arrestato.

Il patteggiamento

Il giovane è indagato per il reato di detenzione illegale di stupefacenti. Il pm di turmo ha disposto gli arresti domiciliari. Ieri mattina è comparso in Tribunale per la direttissima (pubblico ministero Giacomo Pilia, giudice Alessandra Angioni) è stato processato per direttissima. Difeso dagli avvocati Emanuele Pizzoccheri e David Loi, ha patteggiato tre anni.

Non si ferma il lavoro investigativo dei Falchi e della Squadra mobile guidata dal dirigente Fabrizio Mustaro per far fronte all’attività di spaccio degli stupefacenti nelle zone più frequentate dai giovani e dove la richiesta di marijuana e hascisc è piuttosto elevata. Un lavoro che ha permesso non solo di recuperare una quantità di stupefacenti ma anche risalire a due insospettabili.

