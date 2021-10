Droga, nell’ovile il centro di stoccaggio 

Le indagini sono iniziate tempo fa, dopo varie segnalazioni sulla presenza di un centro di raccolta e smistamento proprio all’interno di quell’immobile nelle campagne di Marrubiu. Dopo diversi appostamenti fuori dal quel “regno” della droga, martedì mattina all’alba gli agenti sono entrati in azione. Il ragazzo, una volta capito che davanti aveva la polizia, ha dato in mano agli agenti una bustina con dentro cento grammi di droga cercando di convincerli che non aveva altro. Subito dopo però tutte le stanze dei vari immobili presenti nella sua azienda sono state messe sottosopra. Durante la perquisizione oltre al quintale e mezzo di droga sono stati rinvenuti anche 4 mega sacchi contenenti gli arbusti dello stesso stupefacente ancora con le infiorescenze, per un totale di 50 chilogrammi. In una stanza c’era anche poi materiale per il confezionamento in piccole dosi.

Prima ha tentato di “addolcire” i poliziotti con un piccolo sacchetto di marijuana, con la speranza di farli andare via al più presto senza correre grossi guai. Poi però alla fine è stato costretto ad aprire le porte del suo ovile: un vero e proprio centro di stoccaggio della droga dove da tempo nascondeva un bottino di tutto rispetto: un quintale e mezzo di marijuana ripulita degli scarti e suddivisa in trenta sacchi. Una volta nel mercato la droga avrebbe fruttato oltre 500 mila euro.

Prima ha tentato di “addolcire” i poliziotti con un piccolo sacchetto di marijuana, con la speranza di farli andare via al più presto senza correre grossi guai. Poi però alla fine è stato costretto ad aprire le porte del suo ovile: un vero e proprio centro di stoccaggio della droga dove da tempo nascondeva un bottino di tutto rispetto: un quintale e mezzo di marijuana ripulita degli scarti e suddivisa in trenta sacchi. Una volta nel mercato la droga avrebbe fruttato oltre 500 mila euro.

L’arresto

Il maxi sequestro risale a due giorni fa a Marrubiu. Un pastore di 32 anni, incensurato, residente nel paese ma originario del nuorese, è stato arrestato dagli agenti della Squadra mobile di Oristano guidati dal dirigente Samuele Cabizzosu.

L’operazione

Le indagini sono iniziate tempo fa, dopo varie segnalazioni sulla presenza di un centro di raccolta e smistamento proprio all’interno di quell’immobile nelle campagne di Marrubiu. Dopo diversi appostamenti fuori dal quel “regno” della droga, martedì mattina all’alba gli agenti sono entrati in azione. Il ragazzo, una volta capito che davanti aveva la polizia, ha dato in mano agli agenti una bustina con dentro cento grammi di droga cercando di convincerli che non aveva altro. Subito dopo però tutte le stanze dei vari immobili presenti nella sua azienda sono state messe sottosopra. Durante la perquisizione oltre al quintale e mezzo di droga sono stati rinvenuti anche 4 mega sacchi contenenti gli arbusti dello stesso stupefacente ancora con le infiorescenze, per un totale di 50 chilogrammi. In una stanza c’era anche poi materiale per il confezionamento in piccole dosi.

Droga di pregio

Alcuni locali erano adibiti per l’essiccazione, la lavorazione e il successivo stoccaggio dello stupefacente. La piante, tutte molto piccole, una volta sequestrate sono state fatte analizzare. Il principio attivo si aggira sul 14%. Un dato elevatissimo visto che una pianta di medie dimensioni produce un indice non superiore al 7%. Questo significa che la droga proviene da un campo di canapa coltivata illegalmente. Intanto le indagini non si fermano. Le forze dell’ordine cercheranno di capire chi sono i complici dell’allevatore. Chi assieme a lui operava l’interno di quel centro di stoccaggio.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata