Droga, in cella commerciante 

Un anno fa era già finito nei guai sempre per spaccio di droga: i carabinieri lo avevano colto in flagranza di reato in pieno centro a Terralba. E ieri per il commerciante di 45 anni sono scattate, invece, le manette per lo stesso reato. Sono stati sequestrati diecimila euro e diverse dosi di cocaina. Stamattina è fissato l'interrogatorio in tribunale. L’operazione si inserisce nell’ambito dell’attività attuata dai carabinieri allo scopo di combattere lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli accertamenti

Erano scattati esattamente un anno fa, quando i militari lo avevano sorpreso mentre spacciava cocaina nelle vie centrali del paese. Da allora i carabinieri lo tenevano sotto controllo, seguivano i suoi movimenti e controllavano i contatti. Durante queste operazioni investigative è emersa una fiorente attività di spaccio attuata, appunto, dal commerciante. I militari hanno verificato che il quarantacinquenne per evitare i controlli degli investigatori aveva nascosto la droga nelle campagne vicine al paese, dove poteva, evidentemente, andare a colpo sicuro anche per rifornire i suoi acquirenti.

L’indagine

Nel corso delle indagini alcune persone sono state segnalate al prefetto di Oristano Fabrizio Stelo , in qualità di assuntori di sostanze stupefacenti. I militari hanno, anche, sequestrato diverse dosi di cocaina e diecimila euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio. Gli esiti dell’attività è stata poi sottoposta all’attenzione della Procura che ha chiesto la misura cautelare in carcere al gip del Tribunale. Ieri i militari di Terralba l’hanno eseguita e il commerciante è stato, quindi, accompagnato in carcere. Stamattina per lui l’interrogatorio davanti al giudice per le indagini preliminari.