Droga in casa: arrestato 

I carabinieri di Capoterra sono entrati all’interno della sua abitazione mentre dormiva, e nella sua stanza hanno trovato un piccolo bazar della droga. A finire in manette è stato Matteo Marini, 31 anni, disoccupato. L’accusa nei suoi confronti è detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Per i carabinieri, quello di Marini è un nome conosciuto, visto che ne seguivano le mosse da anni e avevano notato che negli ultimi tempi era tornato a frequentare le cattive compagnie che per un periodo aveva abbandonato.

Le indagini

Marini qualche giorno fa era stato anche fermato a un posto di blocco organizzato in un punto dal quale doveva transitare obbligatoriamente per rientrare a casa: in seguito alla perquisizione eseguita all'interno della sua auto, i carabinieri avevano trovato materiale, come nastro adesivo e bustine di cellophane, che in genere si utilizza per il confezionamento di dosi di stupefacente da immettere sul mercato. Una prova – secondo i carabinieri di Capoterra – che dimostrava come il trentunenne potesse essere uno degli spacciatori che riforniscono la piazza capoterrese di marijuana e hashish.

Il blitz

Dopo i controlli nella sua vettura, ieri mattina i carabinieri hanno deciso di passare alla perquisizione domiciliare per confermare i loro sospetti. I militari hanno deciso di mettere da parte i convenevoli e anziché suonare il campanello hanno pensato di entrare all’interno dell’abitazione in cui erano certi di trovare il giovane che dormiva, utilizzando le maniere forti. Così, alle 7 del mattino, hanno scavalcato il muro di cinta della dépendance creata dai genitori nella loro villa e lo hanno svegliato per chiedergli conto delle sostanze illegali presenti in casa.

La droga

Durante la perquisizione all’interno del bungalow in legno in cui Matteo Marini abita, sono stati rinvenuti 740 grammi di marijuana, divisa in due sacchetti di plastica per uso sottovuoto, 95 grammi di hashisc, due bilancini di precisione, materiale vario per il confezionamento e due coltelli: tutto il materiale rinvenuto tutto è stato sottoposto a sequestro probatorio penale. Marini è comparso ieri mattina nel Tribunale di Cagliari per il rito della direttissima: il giudice, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto gli arresti domiciliari in attesa del rito abbreviato.

RIPRODUZIONE RISERVATA