Droga e movida, stretta dei carabinieri 

Un bilancio positivo, Oristano e provincia si confermano tra le più sicure d’Italia ma non bisogna mai abbassare la guardia. E i Carabinieri del Comando provinciale di Oristano sono sempre in prima linea per garantire questi elevati standard di sicurezza: nei mesi estivi, grazie all'incremento dei controlli lungo le strade per il mare e nei luoghi della movida, i reati sono stati quasi azzerati.

I controlli

Dal 1 giugno alla prima settimana di settembre, centinaia di uomini e mezzi delle stazioni e delle sezioni Radiomobile delle Compagnie di Oristano, Mogoro e Ghilarza sono stati dislocati nelle zone più a rischio e nelle ore più intense della giornata (soprattutto la notte), a presidio delle principali arterie stradali, del centro cittadino e della costa. Un’attività di prevenzione che ha consentito di evitare un aumento dei reati, che solitamente si registra nel periodo delle vacanze estive (soprattutto furti e rapine).

Gli incidenti

In tre mesi sono stati controllati 13.958 (nel 2021 erano stati 13.815), sono state identificate 20.233 persone (un anno fa erano state circa 800 in meno). I carabinieri hanno rilevato 480 violazioni al Codice della strada, 45 contravvenzioni per guida in stato di ebbrezza e 5 per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, sono state ritirate 53 patenti. Sono stati rilevati cinque incidenti stradali mortali (uno in più rispetto al 2021) con quattro persone segnalate all'autorità giudiziaria, ancora 35 incidenti con feriti e una persona segnalata (nello stesso periodo del 2021 gli incidenti con feriti erano stati 42 e tre persone erano segnalate alla magistratura).

Droga

Durante i controlli lungo le strade sono stati sequestrati un chilo di marijuana, 10 grammi di cocaina, 5 grammi di eroina e 2 fiale di metadone, una persona è stata arrestata, 3 sono state denunciate e 17 sono state segnalate al prefetto. Importante risultato grazie all’incremento dei controlli (un anno fa erano stati sequestrati 61,56 grammi di marijuana, 3 persone erano state denunciate e una segnalazione al Prefetto). Dal Comando provinciale di Oristano si esprime soddisfazione per «l’ottima riuscita dell’attività che ha consentito di garantire, in collaborazione con le altre forze di polizia, il mantenimento di un elevato indice di sicurezza anche in un periodo considerato critico, a tutela della tranquillità dei cittadini e dei numerosi turisti».

