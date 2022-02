Droga e incendi, 6 condanne 

Un giro di spaccio ben organizzato, con la marijuana che arrivava anche davanti alle scuole e poi pestaggi, incendi auto per convincere i creditori a saldare i debiti di droga. Per la banda che gestiva gran parte del mercato oristanese ieri sono arrivate le condanne: complessivamente quasi 25 anni per sei degli otto imputati, bloccati due anni fa dai carabinieri con l’inchiesta Drug&Fire.

Il verdetto

La giudice Elisa Marras ha condannato a 8 anni 6 mesi e 24 mila euro di multa Fabio Orrù, difeso dall'avvocato Carlo Figus. Per il trentaquattrenne, considerato il capo della banda, il pm Andrea Chelo aveva chiesto una condanna a 14 anni e 8 mesi: gli venivano contestati 43 capi di imputazione (spaccio e detenzione di stupefacenti, estorsione, incendi, detenzione illegale di armi, minacce), per 16 capi è stato assolto. La fidanzata Lara Pinna, 24 anni difesa da Herika Dessì, è stata condannata a 2 anni 6 mesi e al pagamento di 2400 euro di multa (il pm aveva chiesto 11 anni e 5 mesi). Per Sandro Mele, 32 anni, assistito da Antonella Piredda, una pena di 6 anni 8 mesi e 30 mila euro; Matteo Zucca, 35 anni difeso da Fabio Costa, dovrà scontare 4 anni e 1130 euro di multa; Laura Aneris 1 anno 8 mesi e 400 euro di multa; Angelo Erdas, 68 anni tutelato da Fabio Costa, è stato condannato a 5 mesi e 500 euro. Zucca e Aneris dovranno risarcire la parte civile, mentre Orrù e Mele sono interdetti in perpetuo dai pubblici uffici. La giudice ha stabilito inoltre la confisca del denaro sequestrato dai carabinieri e la distruzione della sostanza stupefacente. Infine sono stati assolti Alessandro Casu, 43 anni (difeso da Fernando Vignes) e Alice Camedda, 34 anni.

L’inchiesta

L'operazione dei carabinieri della Compagnia di Oristano era scattata nel febbraio 2019 dopo che un ragazzo marocchino (parte civile con Piero Aroni) era stato riempito di botte all'uscita da un locale. I militari avevano accertato che quel pestaggio era il modo per far capire al giovane di saldare subito il debito di 100 euro per la cocaina acquistata tempo prima. Tra pedinamenti, foto e intercettazioni, i carabinieri si erano trovati davanti a un sistema organizzato tra spaccio ed estorsioni. Un traffico che fruttava anche duemila euro a settimana. Fabio Orrù e la fidanzata Lara Pinna insieme a Zucca piazzavano la droga attraverso una rete di piccoli spacciatori che gestiva le piazze di “Corea” tra il quartiere Sacro Cuore e Sant'Efisio e a Torangius. I pusher (alcuni minorenni) consegnavano la droga anche a domicilio (spesso la droga arrivava da alcune piantagioni nelle campagne di Fordongianus). E se qualcuno sgarrava nei pagamenti della droga, la banda metteva in atto un sistema di recupero crediti piuttosto violento: minacce, pestaggi ma anche incendi delle auto. E infatti l’inchiesta era stata ribattezzata Drug&Fire: erano finite nei guai 13 persone, alcune avevano patteggiato mentre per gli altri ieri è arrivata la sentenza di condanna.