Droga e gioielli rubati, 37enne arrestata 

Quando i carabinieri sono entrati nella sua casa, a Stampace, hanno trovato molto di più di quello che cercavano: oltre alla droga, circa sette etti tra marijuana, hascisc e cocaina, hanno recuperato 1.500 euro e soprattutto diversi gioielli in argento con attaccate ancora le etichette, per un valore di quasi 2.500 euro. Mariangela Pintori, 37 anni, è stata arrestata e su disposizione del pm di turno accompagnata in carcere a Uta. I preziosi, dopo una rapida verifica, sono risultati essere una parte di quelli rubati a metà gennaio dalla gioielleria Ieri e Oggi di via Cocco Ortu: sono stati così restituiti ai titolari dell’attività. Per quell’episodio gli agenti della Squadra mobile nei giorni scorsi avevano denunciato, per furto, un 48enne.

I sospetti

L’operazione è scattata domenica sera in pieno centro città. I militari della compagnia, coordinati dal comandante Emanuele Macrì, tenevano sotto controllo un’abitazione a Stampace perché sospettavano venisse utilizzata come base per custodire della droga. Dopo aver osservato i movimenti e individuato la casa, hanno fatto irruzione. Oltre alle confezioni di droga (sei buste con 667 grammi di marijuana, un pacchetto con 72 grammi di hascisc e una bustina con quattro grammi di cocaina) sono stati sequestrati i bilancini di precisione e il materiale per il confezionamento delle dosi. La donna, secondo le accuse, custodiva anche dei soldi (1.595 euro, sequestrati) e soprattutto aveva uno “storditore elettrico” e numerosi gioielli in argento. I militari hanno effettuato delle ricerche, scoprendo rapidamente che si trattava di una parte della refurtiva del colpo al negozio di via Cocco Ortu, con la “spaccata” della vetrina esterna e il furto di numerosi bracciali e collane per 8mila euro.

Le accuse

I gioielli sono stati così restituiti ai proprietari del punto vendita, sorpresi perché oramai non speravano di rivedere nulla di quanto rubato quasi un mese fa. Anche perché l’uomo accusato del furto, e per ora denunciato, non aveva con sé niente: la perquisizione ha avuto esito negativo e i poliziotti che erano arrivati a lui grazie alle immagini delle telecamere presenti nella zona di via Cocco Ortu lo avevano alla fine denunciato. Da capire se il 48enne conoscesse la donna e se l’abitazione della 37enne potesse essere usata come deposito per nascondere refurtiva e droga. Per questo le indagini dei carabinieri della compagnia vanno avanti per capire quali fossero i complici. La Pintori (difesa dall’avvocata Carla Locci) è finita in carcere per detenzione di sostanze stupefacenti, oltre alla denuncia per ricettazione e detenzione abusiva di armi. L’interrogatorio per la convalida dell’arresto è stato fissato per domani. La donna potrà difendersi dalle accuse e fornire così la sua versione su quanto accaduto.