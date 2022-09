Droga e estorsioni, chiusa l’inchiesta  

Chiuse le indagini preliminari su un vasto giro di sostanze stupefacenti sgominato dai carabinieri tra il 2019 e il 2020. Il sostituto procuratore Marco De Crescenzo ha chiuso l’inchiesta che ha coinvolto 23 indagati per una serie di reati che vanno dalla detenzione e spaccio di droga all’estorsione e per uno degli indagati false dichiarazioni in atti destinati all’autorità giudiziaria.

L’inchiesta

Gli indagati sono Ivanova Atanassova, residente a Cabras 34 anni (difesa dall’avvocata Giovanna Maria Urru); Massimiliano Cocco, 35 anni Palmas Arborea e Andrea Frongia, Cabras 41 anni (entrambi difesi dal legale Gianfranco Siuni); Giuseppe Daga, 41 anni di Sindia (avvocato Carlo Figus); Sara Erdas, 36 anni di Nurachi (assistita da Rosanna Carta); Giuseppe Innocenti, 51 anni di Fonni (avvocato Gianfranco Cubadde); Pietro Innocenti, 22 anni di Fonni (legale Gianluca Sannio); Daniele Lasiu, 32 anni di Bauladu (avvocato Simone Prevete); Gian Luca Lostia, 42 anni di Ruinas (difeso da Fabio Costa); Manuel Medda, 47 anni di San Nicolò D’Arcidano (avvocata Anna Maria Muroni). E ancora Salvatore Melas, 46 anni di Guasila (difeso da Pier Luigi Meloni); Fabrizio Pau, 44 anni di Oliena (avvocato Angelo Magliocchetti); Massimo Pia, 45 anni di Cabras (difeso da Anna Maria Careddu); Cristian Pili, 38 anni di Cabras (avvocato Ettore Fenu); Agostino Pinna, 52 anni e Marco Piras, 47 anni di Cabras (difesi da Carlo Figus); Giovanni Pisu, 31 anni di Santu Lussurgiu (avvocato Pietro Diaz); Federica Pitzalis, 31 anni di Cabras (difeso da Paolo Todde); Angelo Porta, 62 anni di Oristano (avvocata Emanuela Preiti); Antonino Sechi, 65 anni di Cabras (avvocato Carlo Figus); Gian Franco Simbula 47 anni di Cabras (difeso da Gian Paolo Meloni), Fabrizio Ticca, 38 anni di Oliena (avvovato Giuseppe Corronca) e Nicole Usai, 33 anni di Oristano (difesa da Maria Gloria De Montis). Gian Luca Lostia e Giovanni Pisu sono attualmente detenuti per altro nel carcere di Massama, Fabrizio Pau è sottoposto all’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria.

L’ipotesi

Secondo la Procura si tratterebbe di un vasto giro di droga tra cocaina, marijuana e hashish. Una catena che “venditori” e acquirenti utilizzavano per fare uso di droga e piazzarla a loro volta. Fabrizio Pau, Marco Piras e Gian Luca Lostia saranno chiamati a rispondere anche di estorsione per aver minacciato alcuni degli acquirenti per il pagamento del debito della “merce”. Agostino Pinna perché avrebbe usato violenza urtando con la sua auto e facendo cadere a terra un vice ispettore della Polizia che riportava lesioni guaribili in 10 giorni.