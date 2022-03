Droga e armi, chieste 19 condanne 

Richieste di condanna per oltre 150 anni di carcere nei confronti dei 19 imputati che hanno scelto il processo in abbreviato. Quattro proposte di patteggiamento che saranno decise dal giudice solo alla fine, così da evitare anticipazioni di giudizio. Tutti gli altri, ovvero i nove che avevano deciso di andare a dibattimento, erano già stati rinviati a giudizio nelle scorse settimane e dovranno comparire il 13 aprile davanti ai giudici di Tempio.

La requisitoria

Si è chiusa ieri la requisitoria-fiume del pubblico ministero Rossana Allieri davanti al Gup del Tribunale di Cagliari, Roberto Cau, dove si stanno tenendo gli abbreviati nati dall’indagine “Maddalena” della Direzione distrettuale antimafia che, a gennaio dello scorso anno, portò all’arresto di 22 persone, tra carcere e domiciliari, oltre ad un’altra decina di indagati a piede libero. Un blitz tra Nuoro, Oristano, Sulcis, ma anche Roma, Caserta e Napoli. Pesanti le contestazioni che vanno, a vario titolo, dall’associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti al traffico e detenzione di armi, oltre all’organizzazione di rapine e assalti a caveau e furgoni portavalori e smercio di banconote false.

Le richieste

Chiesti 12 anni di reclusione per Dario Pasquale Andrea Azzena di Portovecchio, 10 anni per il desulese Gianfranco Casula, 4 anni per Roberto Sanna di Ghilarza, 6 per Patrzia Scanu di Ittiri, 14 anni per Umberto Secci di Santadi, 3 anni e mezzo per il campano Luigi Sepe, 8 anni per Pietro Paolo Serventi di Nuxis. Poi ancora chieste condanne per 14 anni a Roberto Dessì originario di Nurri, Salvatore Garippa di Fonni, 14 anni a Andrea Luca e Giovannino Litarru di Sorgono, così come al desulese Germano Alessio Maccioni, poi ancora 8 e 14 anni di carcere sollecitati per Fabiano e Ilio Mannu, anche loro di Desulo, 4 anni per Carmelo Murgia di Sant’Anna Arresi, 12 anni per il campano Antonio Pagano, 10 anni per il desulese Mauro Peddio, poi infine 4 anni e 4 anni e 2 mesi ai Salvatore Tullio e Vincenzio Vallefuoco (Campania). Alla fine dell’abbreviato il Gup Cau deciderà anche per i patteggiamenti chiesti da Roberto Sibiriu, Luigi Torricelli, Pino Guttadauro e Luigi Maione.