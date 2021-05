Droga, due arresti per spaccio 

Due arresti per droga a Serdiana. I carabinieri hanno intensificato le operazioni di controllo negli ovili e nelle aziende agro-pastorali del territorio alla ricerca di armi, stupefacenti, refurtiva o per far emergere situazioni di sfruttamento e lavoro nero. E proprio in seguito a un’operazione di questo tipo sono finiti nei guai due uomini, entrambi residenti nel piccolo centro del Parteolla. I carabinieri hanno arrestato l’allevatore 46enne Sebastiano Simbula che nascondeva nell’ovile in cui prestava servizio marijuana e hashish. È finito in arresto anche il 24enne Massimo Carboni: nella sua abitazione i militari hanno rinvenuto 47 grammi di cocaina.

Le indagini

Venerdì i carabinieri della Compagnia di Dolianova insieme ai militari della stazione del paese e di Senorbì, coadiuvati dai colleghi dello Squadrone Eliportato “Cacciatori di Sardegna” di Abbasanta, da una unità cinofila del Nucleo di Cagliari e da una Squadra del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Cagliari, nel corso di una perquisizione hanno tratto in arresto in flagranza di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti Sebastiano Simbula, domiciliato nell’ovile di cui si occupa della gestione per conto di un’altra persona nelle campagne di Serdiana, in località “Medau”. I carabinieri erano impegnati nello svolgimento di un’indagine che nasceva per verificare le condizioni dei lavoratori delle campagne, quando invece hanno trovato 130 grammi di marijuana e 40 di hashish.

Doppio arresto

Nel corso della stessa operazione i carabinieri hanno perquisito anche l’abitazione di Massimo Carboni, alla periferia del paese, dove hanno recuperato 47 grammi di cocaina, un grammo e mezzo di marijuana, un bilancino di precisione e un macinino trita-erba. I due sono stati arrestati ognuno per i rispettivi addebiti. Del tutto estraneo ai fatti è risultato il proprietario dell’ovile.

Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato e la droga, debitamente repertata, sarà custodita in attesa delle analisi che verranno svolte nei laboratori del Reparto investigazioni scientifiche di Cagliari prima che possa essere disposta la distruzione con il fuoco in una fornace convenzionata. Gli arrestati, al termine della redazione degli atti relativi a quanto constatato dai militari, sono stati posti ai domiciliari. (s. s.)

