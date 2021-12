Droga dello stupro, due in manette 

La droga dello stupro continua a viaggiare verso la città, proveniente dall’estero. Il canale è sempre lo stesso: l’acquisto online del Gbl liquido e la consegna del pacco tramite un corriere postale. La stessa tecnica usata da Massimo Deiana, 50 anni impiegato in un patronato, e Massimo Ledda, personal trainer 49enne, arrestati lunedì sera dagli investigatori della Squadra mobile: i due cagliaritani si sono fatti recapitare in una casa presa in affitto, a Quartucciu, due litri della sostanza. Sono stati i poliziotti a portare a termine la consegna, facendo scattare la trappola. La perquisizione ha poi permesso di recuperare altri 800 millilitri di Gbl. Dopo aver trascorso la notte ai domiciliari, come disposto dal pm di turno, ieri mattina si è tenuto il processo per direttissima. Deiana e Ledda, assistiti dall’avvocata Luciana Pisano, dopo la convalida dell’arresto hanno ottenuto i termini a difesa e la giudice Antonella Useli Bacchitta li ha rimessi in libertà. Prossima udienza il 13 gennaio per la scelta del rito.

Il mercato

Ancora una volta gli investigatori della seconda sezione della Mobile, coordinati dal dirigente Fabrizio Mustaro, sono arrivati ai due seguendo alcuni canali d’acquisto della droga dello stupro sempre più utilizzata negli ambienti cagliaritani. Proprio dalle informazioni raccolte in città, nelle zone della movida, sono spuntati i nomi di Deiana e Ledda. L’incrocio con altre inchieste del passato hanno permesso di intercettare una spedizione destinata proprio ai due, in un’abitazione presa in affitto nell’hinterland. Gli agenti sono così arrivati al carico che sarebbe dovuto arrivare lunedì mattina.

Il blitz

Un poliziotto della Mobile si è finto corriere e ha consegnato il pacco con dentro la droga. Una volta ritirato, è scattato il blitz. Gli agenti hanno fermato i due. La conferma che si trattasse di Gbl è arrivata con l’apertura del pacco: dentro c’erano due bottiglie di plastica da un litro l’una con la sostanza conosciuta con il nome di droga dello stupro. E in casa c'era quasi un altro litro. Una volta smistata si sarebbero ottenute 3600 dose che, rivendute, avrebbero permesso di incassare circa 45mila euro. La nuova operazione segue quella di settembre fa portata a termine a Pirri con un massaggiatore arrestato dopo aver ritirato un chilo di Gbl, ricevuto anche in questo caso con una consegna in casa da parte di un corriere.