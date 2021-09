Droga, controlli davanti alle scuole 

Ma è una presenza importante quella delle forze dell’ordine disposta per i carabinieri dal tenente colonnello Valerio Cadeddu, comandante della compagnia quartese «Si tratta di servizi di routine necessari, spesso portate avanti assieme alle altre forze dell’ordine a difesa dei ragazzi e della scuola», ha spiegato l’ufficiale. «Vogliamo soprattutto prevenire, guardare con attenzione prima che persone poco affidabili avvicinino ragazzini spesso sprovveduti e che quindi vanno difesi in tutti i sensi. Un servizi accurato, discreto, che prevede interventi solo quando è necessario e nella massima discrezione, come è accaduto con il sedicenne».

Da allora i servizi nelle scuole superiori e medie di Monserrato, ma anche del resto dell’hinterland e di Quartu sono controllate a vista non solo dai carabinieri, ma anche dalla polizia locale. Un servizio soft che non prevede macchine riconoscibili per non attirare l’attenzione dei passanti.

Alcuni giorni fa un sedicenne è stato sorpreso nelle vicinanze di un Istituto superiore di Monserrato. Era seguito a distanza dai carabinieri, appostati nelle strade vicine dalle otto del mattino. Poco prima dell’ingresso all’Istituto, i militari sono entrati in azione fermando quel ragazzino in moto che, secondo l’accusa, stava cedendo una dose di droga leggera ad uno studente di 15 anni.

Il presunto spacciatore per disposizione del giudice del Tribunale dei minori è stato consegnato ai familiari con una segnalazione comunque al giudice. Nell’operazione, erano state recuperare anche alcune dosi di droga.

Controlli serrati

Servizio importante

La compagnia di Quartu proprio in questo contesto, spesso utilizzando anche auto civetta e uomini a piedi, garantisce così un servizio importantissimo. Diversi i ragazzi controllati proprio con discrezione dopo l’apertura dell’anno scolastico in una situazione che per fortuna appare decisamente sotto controllo. Nessun allarmismo, insomma. Tutt’altro. Come si muovono le Polizia locale. «Un compito», ha spiegato Marco Cantori, comandante della Polizia locale di Selargius, «che anche noi portiamo avanti quasi nell’anonimato ma con una presenza puntuale in altri numerosi siti del nostro territorio».

