Droga, arrestato e scarcerato 

«Abbiamo consegnato tutto al giudice, visure camerali dell’azienda agricola del mio cliente, le certificazioni delle sementi, la documentazione relativa ai bonifici e il resto. Agostino Muzzetto è una persona che si muove nella legalità, alla luce del sole. Coltiva la cannabis sativa vicino a casa sua, senza nascondersi e non ha violato alcuna legge»: l’avvocato Michele Ponsano parla fuori dall'aula del gip di Tempio, Claudio Cozzella. Il giudice ha appena disposto la scarcerazione di Agostino Muzzetto, un imprenditore olbiese di 55 anni, molto noto in città anche per il suo passato di chitarrista in un gruppo musicale. Muzzetto è stato arrestato dalla Guardia di Finanza con l’accusa di detenzione di 37 chili di marijuana. I militari hanno trovato piante di Cannabis per un peso di 26 chili e 11 chili di boccioli. Il materiale si trovava in un magazzino all'interno di un terreno, l'appezzamento è a ridosso della villa dell’imprenditore nella periferia di Olbia (via Barcellona). Muzzetto è stato rimesso in libertà dal gip, sulla base delle argomentazioni dei difensori, Michele Ponsano e Franco Fara.

La Cannabis sarda

Il caso di Muzzetto, stando agli atti delle indagini condotte dalle Fiamme Gialle di Olbia, ha tutta l'aria di essere l'ennesimo effetto distorto di una legge che sta mettendo in seria difficoltà anche le forze dell'ordine. Le norme in vigore stabiliscono che è legale la coltivazione della Cannabis sativa (che in Sardegna sta conoscendo un vero boom) ma non è lecito per chi si occupa delle colture, lavorarla. Quindi deve essere necessariamente un altro soggetto a occuparsi della trasformazione. Muzzetto, stando alle indagini, aveva iniziato le attività di raccolta ed essiccazione.

Una legge non chiara

Dice il difensore Michele Ponsano: «Raccogliere la Cannabis non è lavorarla. La verità è che la norma sul punto è ambigua e di difficile applicazione. Va detto, nel nostro caso, che non vi è l'esito dei test sul principio attivo e noi abbiamo fornito al gip la certificazione che attesta la piena liceità del tipo di sementi utilizzate». Ovviamente le indagini delle Fiamme Gialle proseguono, ma Muzzetto è tornato subito a casa, libero.