Droga a domicilio, due in manette  

La base operativa era nel dormitorio in cui trascorrevano le notti: qui, all’insaputa di volontari e gestori della struttura, preparavano le dosi da vendere l’indomani, con un servizio a domicilio. Tiziano Cardia, 50 anni, e Massimiliano Lepori, 45, sono stati però seguiti e sorpresi martedì sera, in via Roma, dagli agenti delle volanti dopo una cessione di una bustina. I poliziotti hanno così recuperato un etto di marijuana e il materiale per il confezionamento delle dosi. Ma le indagini proseguono. Difficile credere che i due gestissero da soli l’attività, con l’organizzazione delle consegne nelle abitazioni dei clienti.

L’udienza

I due, difesi dagli avvocati Alessio De Gregoris e Luca Pennisi, ieri mattina sono stati processati per direttissima. Il giudice, dopo la convalida dell’arresto, ha concesso a entrambi i termini a difesa. La prossima udienza è stata fissata per il prossimo primo luglio: per Cardia e Lepori è stato intanto disposto l’obbligo di firma.

Lo scambio

L’operazione degli agenti delle volanti, coordinati dal dirigente Massimo Imbimbo, è nata quasi per caso ma anche grazie all’occhio attento dei poliziotti. Non sono sfuggiti i movimenti dei due, conosciuti soprattutto per qualche precedente per spaccio di uno dei due. In via Santa Margherita, Cardia e Lepori erano a bordo della loro auto: si è avvicinato un giovane e, dopo lo scambio di qualcosa, è andato via. La vettura è ripartita. Gli agenti sospettavano già da un po’ che nella zona del centro storico ci fosse un’attività illegale, gestita da qualcuno, con un servizio a domicilio.

La perquisizione

Così, dopo aver assistito allo scambio, gli investigatori si sono messi all’inseguimento dell’auto con a bordo i due sospetti. In via Roma, mentre a poca distanza era in corso la manifestazione dei venditori ambulanti, in molti hanno notato le tre pattuglie delle volanti ferme attorno a un’altra vettura. Due gli uomini bloccati. In questo primo intervento la perquisizione ha permesso di recuperare la droga che si trovava nel veicolo. Nell’abitacolo c’era un forte odore della sostanza e che ha subito confermato i sospetti. Alla fine è stato sequestrato un etto di marijuana, sistemato in due buste nel vano porta ruota di scorta. I poliziotti hanno poi accompagnato i due nel dormitorio dove hanno la loro dimora.

La sede

Qui sono stati recuperati un bilancino di precisione e il materiale per il confezionamento. Il sospetto è che proprio qui Cardia e Lepori preparassero le dosi da vendere poi in strada e con consegne nelle abitazioni dei clienti. Una piccola organizzazione, secondo i sospetti, ben gestita e funzionale. Per questo motivo i poliziotti stanno proseguendo le indagini per risalire a chi ha messo in piedi questa rete di spaccio e a chi metteva a disposizione dei due la droga.

