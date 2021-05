Droga, 4 condanne e 10 assoluzioni 

Quattro imputati condannati, altri dieci assolti o non più punibili per la prescrizione dei reati. È la sentenza pronunciata ieri in Tribunale a Cagliari dal giudice delle udienze preliminari Giorgio Altieri al termine del processo celebrato col rito abbreviato riguardante la seconda tranche dell’operazione antidroga chiamata “Occhi Blu”.

L’inchiesta

Nel 2011 i carabinieri di Carbonia avevano scoperto l’esistenza di un traffico di cocaina e hascisc lungo la direttrice Colombia-Spagna-Sardegna. Erano indagate 48 persone, fra cui diversi residenti nel nord dell’Isola, nel Campidano e nel Sulcis Iglesiente. Ed era stato proprio un sospettato di Carbonia, con gli occhi di colore chiaro, a suggerire ai militari di battezzare in quel modo l’operazione.

Scelte processuali

Trentacinque imputati sono già stati rinviati a giudizio, altri quattordici hanno scelto il rito abbreviato celebrato ieri. A tutti i quattordici veniva contestata l’associazione a delinquere, reato dal quale però sono stati assolti dal gup. Sono rimasti in piedi invece singoli episodi di smercio illegale, e a causare le condanne è stata la quantità complessiva di droga al centro dei commerci illeciti: circa 30 chili. Così il giudice ha inflitto 8 anni più 80mila euro di multa ad Antonio Basciu, 63enne di Carbonia (il pm aveva chiesto 14 anni di reclusione), 4 anni e 10mila euro al gallurese 41enne Claudio Buscarino, 2 anni e otto mesi più 12mila euro al 38enne ozierese Antonio Fadda, un anno e 6mila euro al selargino 66enne Francesco Lodo.

Le assoluzioni

Di recente la Corte Costituzionale ha riformato alcuni aspetti legati all’associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di droga e così sono arrivate innumerevoli assoluzioni perché il fatto non sussiste e per non aver commesso il fatto e ulteriori dichiarazioni di prescrizione per fatto di lieve entità. Gli stessi Basciu, Buscarino, Fadda e Lodo sono stati assolti dal reato associazione; assoluzione dai singoli episodi di spaccio per Fabiano Campus e Massimo Sideri (48 e 50 anni, entrambi di Carbonia, difesi dagli avvocati Carla Paulis e Francesco Murroni), per Renato, Francesco e Alessandro Giganti (31, 56 e 29 anni, di Carbonia, tutti difesi dall’avvocata Annamaria Busia), per Francesco Mei (32, Carbonia), Gianluca Mameli (47, di Gonnesa, assistito dal legale Patrizio Rovelli) e Francesco Muscas (37, di Capoterra).

Le prescrizioni

Sono stati dichiarati prescritti gli altri reati contestati dalla Procura di Cagliari a questi stessi otto imputati e a Fabio Pileri (42 anni, di Arzachena) e Davide Atzori (33, di Carbonia). Ieri mattina oltre un’ora di arringa ha permesso ai legali di dimostrare che molti fatti contestati ai propri assistiti poi assolti erano di lieve entità o che non sussistevano oppure, ancora, che sarebbero stati slegati dai comportamenti costati invece la condanna ad altri sotto processo. Il processo dibattimentale andrà avanti per i restanti 34 imputati.

RIPRODUZIONE RISERVATA

10

Anni fa

l’inchiesta dei carabinieri di Carbonia che avevano scoperto l’esistenza di un traffico di cocaina e hascisc lungo la direttrice Colombia-Spagna-Sardegna

48

Persone

furono indagate, fra cui diversi residenti nel nord dell’Isola, nel Campidano e nel Sulcis Iglesiente