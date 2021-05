Draghi sblocca i licenziamenti 

Niente proroga del blocco dei licenziamenti ad agosto ma cassa scontata fino a fine anno per la grande industria: nonostante il muro dei sindacati che vedono più di mezzo milione di posti a rischio e i capi delegazione di Leu e 5S che si schierano con il ministro del Lavoro Andrea Orlando, il presidente del Consiglio Mario Draghi blinda la mediazione delle norme su Cig e lavoro che mette l'Italia in linea con gli altri Paesi europei.

«Nessun blitz: buonsenso»

La conseguenza è una correzione delle norme approvate giovedì scorso in Consiglio dei ministri, prima ancora che il decreto Sostegni bis venga pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il testo infatti, a quasi una settimana dal Cdm, non è ancora stato bollinato, anche per il nodo dei 165 milioni di coperture da individuare in extremis. Orlando difende in tv la sua iniziativa e respinge l’accuse di Confindustria di avere tentato un blitz alle spalle delle parti sociali: «Una polemica ingiustificata e priva di fondamento», dice il ministro dem che incassa il sostegno dei capodelegazione Stefano Patuanelli, M5S, e Roberto Speranza, Leu. La norma, insiste Orlando, era stata «trasmessa nelle forme dovute al Consiglio dei ministri, illustrata in una conferenza stampa» ed era «ispirata esclusivamente dal buon senso».

«In linea con l’Ue»

Di fatto il decreto verrà comunque modificato e non conterrà più la proroga al 28 agosto del divieto di licenziare per chi abbia preso la cassa Covid fino a giugno - che secondo gli industriali sarebbe incostituzionale perché retroattiva. Il cambiamento dovrebbe essere apportato senza un ulteriore passaggio in Consiglio dei ministri. «Abbiamo fatto passi avanti, spero che sindacati e imprese si ritrovino nella mediazione», getta acqua sul fuoco Draghi da Bruxelles. Per il premier la mediazione definitiva è un miglioramento considerevole rispetto tanto al superamento puro e semplice del blocco quanto al suo mantenimento tout court. «L’intervento che abbiamo previsto, spiega, è in linea con tutti gli altri Paesi Ue ed è garantire la Cig gratuita anche dopo il 1 luglio in cambio dell'impegno di non licenziare». Si tratta, aggiunge, di «un forte incentivo» a non licenziare anche se «il divieto assoluto», a partire da luglio, non ci sarà più.

«La partita non è chiusa»

I sindacati sono restano sul piede di guerra e pronti alla piazza. Oggi toccherà agli edili e venerdì sarà la volta delle manifestazioni per la sicurezza sul lavoro, mentre l’Usb ha annunciato dalla prossima settimana 8 ore di sciopero con presidi davanti a Confindustria e alle prefetture. Per le organizzazioni dei lavoratori c’è stato un cedimento verso le imprese, che già hanno ricevuto «il 74%» delle risorse stanziate nell’anno del Covid: si è «ascoltato un po’ troppo Confindustria», attacca Landini, ma «la partita non è chiusa». E si è trovata, aggiunge il leader della Cisl Luigi Sbarra, una soluzione «debole» che non saprà arginare «uno tsunami sociale e occupazionale», con «fonti del governo e Bankitalia che indicano in quasi 577mila i posti di lavoro a rischio dal primo luglio». Tenta la via del patto con il mondo dell’artigianato il leader Uil Pierpaolo Bombardieri, per dare «un segnale in controtendenza con le grandi associazioni datoriali» che «mentre noi chiediamo “zero morti sul lavoro”» chiedono invece «zero diritti».

