Draghi, lo scoglio resta la giustizia 

Misure più soft, mantenendosi sul binario della prudenza e della gradualità. Il premier Mario Draghi, alla luce dei dati confortanti su contagi e vaccinazioni, si prepara alla cabina di regia decisiva per un nuovo allentamento delle restrizioni. Ma la vigilia del vertice di governo è ancora segnata dalle tensioni in maggioranza, in primis Lega e Pd.

«Allora andate a casa»

Allo strappo di Salvini sulle riforme – non può essere questo governo a farle – è ancora il Nazareno in mattinata a replicare con durezza: «Se Salvini non vuole i fondi Ue si dimettano i ministri chiamati a gestirli», attacca il vice segretario Giuseppe Provenzano. Lo schema dei Dem è piuttosto chiaro: l’agenda delle riforme è dettata dal Recovery Fund: risorse in cambio di un cronoprogramma rigido. In caso contrario il flusso di fondi europei può arrestarsi. Lo schema è ben chiaro anche al capo del governo. Che sulle riforme previste dal Recovery non ha alcuna intenzione di rallentare. Eppure qualche intoppo le tensioni lo creano. I due primi decreti post-Recovery, semplificazioni e governance, saranno varati dal governo nel corso dell'ultima settimana di maggio e non la prossima, come i più ottimisti immaginavano. Non subirà ulteriori ritardi, invece, il decreto sostegni-bis, che potrebbe vedere la luce in un Consiglio dei ministri tra mercoledì e giovedì. Prima di ultimarlo, infatti, Draghi vuole capire cosa e quanto potrà riaprire in Italia.

Un ultimo Sostegni

E su questo base i numeri dei ristori potranno sensibilmente cambiare. La speranza, nel governo, è che quello della prossima settimana sia l’ultimo decreto sostegni. L'obiettivo, infatti, è procedere ad una riapertura progressiva da qui a fine giugno. Ma già nella cabina di regia di domani Draghi tornerà a trovarsi tra due fuochi: da un lato la Lega del «riaprire tutto», dall’altro il cauto ministro della Salute Roberto Speranza. Il pressing del centrodestra è alto, l’obiettivo - e il M5S potrebbe concordare - è spostare il coprifuoco a mezzanotte già dal 24 maggio.

«Stai sereno» azzurro

Ma le tensioni sulle misure anti-Covid potrebbero impallidire di fronte a quelle che si annunciano sulla governance del Recovery e sulle macro-riforme, a cominciare da quella della giustizia. «Salvini si mette all’angolo, anche Fi lo isola», attacca Anna Rossomando del Pd. «Letta stia sereno, Draghi farà le riforme, anche con la Lega», replica il capogruppo azzurro Roberto Occhiutto. L'obiettivo del premier è incassare la riforma della giustizia e del fisco prima dell’elezione del presidente della Repubblica, vero spartiacque del governo. Può contare sull’appoggio dell'Ue e non solo. «Sono rimasto colpito favorevolmente da Draghi e dai suoi ministri, hanno le idee ben chiare sul futuro», dice l’inviato speciale Usa per il clima John Kerry al termine della sua missione romana.

500

le nomine

che il governo si appresta a fare, da Ferrovie dello Stato a Cassa Depositi e Prestiti fino a quella della Rai, un dossier che sarà gestito innanzitutto cda Draghi e dal ministro del Tesoro Daniele Franco